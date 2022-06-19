Gerçek aşkı bulun! Çekim yasası ile hayallerinizdeki aşkı hayatınıza nasıl çekersiniz?

Hayalleriniz gerçeğe dönüşebilir mi? Elbette hayal ettiğimiz hayatı gerçeğe dönüştürmek zordur ama yeterince içten istersek çoğu şey gerçek kılabilir mi? Bu yöntemin işe yaradığını söyleyen sayısız kişi var. Açık fikirliyseniz ve aşkı nasıl tezahür ettirebileceğinizi merak ediyorsanız o zaman çekim yasasına hoşgeldiniz! İstesek de istemesek de sürekli olarak bir şeyleri tezahür ediyoruz. Bu gücün kontrolünü elinize alarak bazı olumlu değişiklikler yapabileceğinizi söylesek peki? Asıl önemli olan, inançlarımız konusunda temkinli ve bilinçli olmaktır. Kendinizi, düşüncelerinizi çeken ve harekete geçmenizi sağlayan bir mıknatıs olarak görmeniz gerekir. Şu an realitenizde olan şeyler, hayatınızın belirli bir noktasında ektiğiniz tohumlardır eğer dikkatli bakarsanız düşüncelerinizle realiteniz arasındaki doğrusallığı göreceksiniz.

Çekim yasası ile hayallerinize kavuşun

Bir milyon dolar ve güzel bir yat dışında insanların tezahür ettirmek istedikleri bir diğer şey ise ‘gerçek aşk’. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa, sahip olduğunuz sevgiyi daha da güçlendirmek için de tezahür ettirebilirsiniz. Bir şeye veya birine ne kadar odaklanırsanız, çektiğiniz güç o kadar fazla olur. Çekim yasası, benzer bir titreşim sunan başkalarını bulur ve onları size getirir. Çekim yasasının sadece kişiye özel olduğunu, birinin sizi tekrar sevmesini beklememeniz gerektiğini aklınızda bulundurun yani kimsenin özgür iradesine karışamazsınız ama hayalinizdeki aşkı ve nasıl bir aşk istediğinizi kendinize çekebilirsiniz. Şimdi 5 basit adımda bunun nasıl çalıştığına bakalım:

Ne istediğinize karar verin

İlk önce ideal ilişkinizin neye benzediğine karar verin. Bir partnerde ne aradığınızı ve bir ilişkiden ne beklediğinizi kavramak için zaman ayırın. Nasıl bir ilişkide olmak istediğinize karar verdikten sonra giriş işini evrene bırakın ve ikinci adıma geçin!

Görselleştirin

Zihninizde canlandırın ve sizi heyecanlandırmasına izin verin. Hayatınıza çekmek istediğiniz şeyin titreşimini eşleştiren sizsiniz. İlişkinizin neye benzediğini, karşınızdaki kişinin hangi özelliklere sahip olduğunu hayal ederek zihninizde resimler oluşturun.

Somutlaştırın

Hayatınızda zaten bu sevgiye ve ilişkiye sahipmişsiniz gibi somutlaştırın. Bu ilişkiye sahip versiyonunuz gibi davranın. Gerçekten olsaydı, nasıl görünürdü? Yani bir nevi 'Fake it till make it' kavramı.

Uyumlu eylemler yapın

Yukarıdakileri sırayla yaptığınızda ideal insanın kendini sunduğunu görebilirsiniz. Uyumlu eylemlerde bulunmak, hayatınızda olmasını istediğiniz niteliklere sahip potansiyel partnerlere ‘evet’, öyle olmayanlara ise ‘hayır’ demekle ilgilidir. Gerçekten istediğiniz şeylerle eşleşmeyen birine evet demeyin veya eski toksik ilişkilerinize çekilmeyin. Unutmayın döngüyü kırmak en büyük adım olacaktır.

Teslim olun

Son adım aslında en zorudur. Çektiğiniz aşk her şeyiyle hayal ettiğiniz olmayabilir bu yüzden yol boyunca kendinizi bazı sürprizlere hazırlayın. Teslim olmak, belli bir sonuca veya kişiye bağlı olmadan sevginin hayatınıza girmesine izin vermenizdir. Aşk için olasılıklara açık olduğunuzda, evren sizi şaşırtabilir ve hiç beklemediğiniz biriyle tanışabilirsiniz.