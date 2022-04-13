Sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı? Sağlıklı ilişkiye sahip olmanın 13 yolu

Sağlıklı bir ilişkiye sahip olmayı olunması gerektiği konusunda herkes hem fikir olsa da bunu pratiğe dökmek oldukça zaman alabilir. Herkese göre bir ilişkinin frekansı ve dinamiği çok farklı olabilir. Bu iki kişinin frekansı ve dinamiği olarak da düşünebiliriz. Peki sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı? İlişkinizin tamamen toksik ve kötü gitmesini nasıl önlersiniz? Sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak aslında sandığınız kadar zor değil! İşte sağlıklı bir ilişkiye sahip olmanın 13 yolu...

Peki sağlıklı ilişkinin temeli nedir?

Kısaca iki tarafın da mutlu hissettiğidir. Ama herkes ilişkilerde farklı şeyler aradığından, sağlıklı ilişkiler herkes için farklı anlamlar ifade edebilir. Bazı çiftler sevgilerini ve birbirlerine karşı verdikleri değeri göstermek için sık sık dışarı çıkarak özel bir şeyler yaparken, bazı çiftlere beraber evlerinde zaman geçirmek bile yeter. Sağlıklı ilişki saygı, güven, iletişim ve karşılıklı destekle yürür. Sağlıklı ilişki içerisindeki insanlar birbirlerine güven duyarlar. Düşünceleri, fikirleri ve inançları kontrol etmeye çalışmak veya değiştirmek yerine birbirlerine saygı duyarken birbirlerinin amaçlarını ve hırslarını desteklerler.

Sağlıklı ve toksik ilişkinin farkı nedir?

Sağlıklı bir ilişkideysen, partnerinin ilişkideki niyetlerinden şüphe etmezsin. Her ilişkide olduğu gibi tartışmalar veya yanlış anlaşmalar olurken, ilişkide sevgi, saygı, ve güven vardır. Toksik bir ilişkide ise en başından beri sana huzursuzluk hissi uyandıran durumlar oluşur. Sağlıklı ilişki seni hayatta daha iyi yerlere taşırken, toksik ilişki şuanda sahip olduğun hayatı bile daha çekilmez kılar. Kısaca tekrardan not düşmek gerekirse, herkesin ilişkiden beklentisi farklı olsa da, üç ana maddemiz var: Sevgi, saygı ve güven!

Ayrıca toksik ilişki hakkında daha ayrıntılı bilgiye 'Toksik ilişki nedir?' haberimizden de okuyabilirsiniz.

Sağlıklı ilişki nasıl olmalı?

Herkesin birbirinden apayrı sorunları ve durumları olsa da bunların en önemli noktası her zaman ilişkiyi nasıl yönettiğinizdir. Doğru bir şekilde yürütülen ilişkilerde sorunlar olsa da çözüm odaklı olunacağı için her koşulda orta nokta bulunacaktır. Önemli olan o doğru kişiyi bulup doğru bir şekilde ilişkiyi sürdürmek olmalıdır. Peki sağlıklı ilişkide aranması ve yapılması gerekenler neler? Gelin inceleyelim...

Sağlıklı iletişime önem verin

Eğer partnerine sorunların hakkında açılamıyor veya diğer çiftler gibi sohbet edemiyorsan, onunlayken tam olarak kendin değilsindir. Sağlıklı bir ilişkide sorunlarını rahatça, tartışma oluşmadan paylaşabilmelisin. Eğer bu sizin için mümkün değilse durum bunaltıcı olmasının yanında, partnerinin diğerlerinin düşüncelerine de saygı duymadığının göstergesi olabilir. Düzgün iletişim olmadan taraflar düşüncelerini sürekli içinde yaşayacağından sık sık tartışma ortamı oluşabilir veya tam olarak ilişkiden beklentiler, arzular ve istekler aktarılamaz böylelikle ilişki çözülmez bir döngüye girebilir. Unutmayın sağlıklı iletişim her ilişkinin olmazsa olmazıdır.

Anlayış içinde olun

Evet iletişim önemli, ama anlayışı olmayan her iletişim eninde sonunda yıkılır. Partneriniz ve siz sadece duygularınız ve hırslarınız hakkında konuşabilmek ile kalmamalı aynı zamanda birbirinizi dinlememelisiniz. Ne kadar dinlerseniz dinleyin, birbirinizin söylemek istediklerini anlamıyorsanız, iletişim tek başına anlamsız hale gelir. Empati olmazsa yaşadıklarına karşılık sağlıklı bakış açısı sergileyemebilir aynı zamanda tartışmalara yol açabilirsiniz.

Saygı gösterin

Sağlıklı bir ilişkideki en önemli etken saygıdır. Saygı, aslında çoğu ilişkinin bitmesinin sebebidir. Karşılıklı saygı her ilişkideki öncelik olmalıdır, çünkü saygı olmadan sevgi ve güvenin bir anlamı kalmaz. Yani her ikinizde birbirinizden üstün olduğunu düşünmemelisiniz.

Destekleyici olmalısınız

Sana destek olacak ailen veya arkadaşların olsa da, hayatını paylaştığın insan, partnerinden sorunların hakkında destek alamıyorsan ilişkide sorunlar vardır demektir. Her çift farklı olsa da destek, partnerinin bir sorununu dinlemek, hayalleri hakkında onu cesaretlendirmek, ya da en basitinden günlük işlerinde yardımcı olmaktır. Partnerinin seni desteklediğinden emin olmalısın.

Özgürlüğünüzü koruyun

Ne kadar yakın olursanız olun, her konuda birbirinize muhtaç olmamalısınız. Bu partnerinin çok fazla baskı oluşturmanın yanında, ilişki için de zararlıdır. Buna bağlı olarak birbirinize bu kadar bağımlı olmak toksik ilişkiye dönüşmesine sebebiyet de verebilir. Birlikte zaman geçirmekten mutlu olmanız çok normal ama bunu da kararında bırakmak önemli çünkü bir yerden bu durum sonra mutluluğu sömürmeye gidebilir. Hayatınızdaki başka sorumlulukları ve aslında her şeyden önce kendinize ait bir hayatınız olduğunu unutmamalısınız. Partnerinizi mutlu etmek için öncelikle kendi hayatınızda mutlu olmalısınız. Aslında öncelikle kendi kendinize yetebilmeyi de öğrenmelisiniz.

Öz saygınız olmalı

Çoğu sağlıklı ilişkinin, toksikleşmesinin sebebi, tarafların kendi değerlerini görememesidir. Kendi değerini bilmeyen insanlar, partnerlerinin hakkettiklerinden az verdikleri ilgisine göz yumarlar. Daha cömert olan taraf ise doğal olarak bu durumdan yaralı ayrılır. Kendini sevmeden başkasını sevemezsin lafı, sağlıklı ilişkilerin anahtarıdır. Kendi değerini bilmek, partnerinin sana nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir nevi kendinizi sevmek gibi. Eğer kendini yeterince sevmiyorsan, sana değer vermeyen partnerlerle sık sık karşılaşman çok olası!

Kafanızda kurmayın

Aşık olsak da birbirimizin zihnini okuyamıyoruz. Partnerinin, sen daha ağzını açmadan ne hissettiğini bilmesini bekleme. Eğer üzgünsen, kızgınsan ona söyle. Partnerinin seni hemen anlamasını beklemek yerine ondan ne beklediğini açıkça belirt. İlk maddede belirttiğimiz gibi sağlıklı iletişim her şeyin ilacıdır.

Taviz vermeyi bilmelisiniz

Bu konu biraz tartışmalı. Ne kadar kendimizden feragat etmek istemesek veya kimsenin buna değmeyeceğini düşünsek de, kimse mükemmel değil ve eğer taviz vermezsen ilişkin uzun süre dayanamayabilir. Ama eğer sağlıklı bir ilişki istiyorsan fark etmen gereken şey her zaman anlaşmazlıklar oluşacak ama egonu kenara koyarak ortada buluşmak, sana ve partnerine, ilişki için neler yapabileceğinizi gösterir. Eğer partnerin o akşam maç izlemek istiyorsa bir kaç saatini onun için feragat edip yanında oturmak çok da kötü olamaz herhalde.

Mesafe koymalısınız

Kulağa sanki kötü bir şeymiş gibi gelse de, arada sırada partnerinizle aranıza mesafe koymak ilişki için faydalı olabilir. Özellikle de beraber yaşıyorsanız, kendi kendinize geçireceğiniz kaliteli zaman hem kafanızı rahatlatacaktır, hem de birbirinizi özlemenizi sağlayacaktır. Ayrı kaldığınız zaman neler yaptığınızı konuştuğunuzda, sohbetlerinizin daha kaliteli hale geldiğini fark edeceksiniz.

Dürüst olun

Sağlıklı ilişkinin temeli için gerekli olan şey dürüstlüktür. Dürüstlük varsa güvende oluşur. Beyaz yalanlar bazen gerekli olabilir, bazı şeyleri kendi içinde de yaşamak isteyebilirsin ama partnerinden saklamaman gereken şeyleri bilmen gerekiyor.

Önce arkadaş olmayı öğrenin

Partnerin aynı zamanda en iyi dostun olmalı. Sana güvenen ve saygı duyan partnerinin aynı zamanda her şeyi paylaşabileceğiniz ve seni başkalarının anlamadığı yönlerini de gören bir dostunun olması ilişkideki sağlam temeli oluşturur. Mükemmel ilişkinin cevabi arkadaşlık olmasa da, en iyi arkadaşınla aynı zamanda beraber olmak ilişkiyi kesinlikle daha eğlenceli hale getirecektir.

Sabırlı olun

Aşk, sabrı gerektirir. Partnerin daha iyiye dönüşmesini beklemelisin. Çoğu toksik ilişkinin sebebi insanların birbirine karşı sabırsız ve anlayışsız olmasındandır. Yanlış anlaşılmalardan ve çatışmalar olduğunda eğer partnerine karşı sabrın yoksa en ufak anlaşmazlıkta potansiyeli yüksek bir ilişkiyi terk etmiş olursun.

Paylaşmayı öğrenin

Arkadaş, sevgili olmanızın yanında size yardım edecek biri olmalı yanınızda. Her ne olursanız olun aynı evi paylaşıyorsanız birbirinize yardım etmeli ve paylaşmayı öğrenmelisiniz bir nevir ortak olmalısınız. Her iki taraf da, ilişkiniz ve hayatlarınız hakkında eşit sorumluluk almalı, birbirinizin farklılıklarını veya eksikliklerini tamamlamalısınız. Birbiriniz içinde rekabet veya ego savaşı yerine herhangi bir sorun veya durumu beraber ele almalı ve sorunu bir ekip olarak çözmelisiniz.

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