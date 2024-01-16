Güvensizlik ilişkinizi öldürebilir! Üstesinden gelmenin 8 yolu

Sağlıklı bir ilişki karşılıklı saygı, güven ve açık iletişim üzerine kuruludur. Ancak partnerlerden biri veya her ikisi de kendini güvensiz hissettiğinde durum karmaşıklaşır. Bir ilişkideki güvensizlik, kişinin güven eksikliği veya kendinden şüphe duyması anlamına gelir. Güvensiz bireyler, kaygılarıyla başa çıkmanın bir yolu olarak sürekli güvence arayabilir, kıskançlıkla mücadele edebilir veya kontrol edici davranışlar sergileyebilirler. Bu duygular güven eksikliğine neden olabilir ve ilişkinizde sağlıksız bir alan yaratabilir. Siz de aynı şeyleri yaşıyorsanız, bir ilişkideki güvensizliklerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

BİR İLİŞKİDE GÜVENSİZLİĞİN BELİRTİLERİ

İlişkinizde güvensizlik olup olmadığını bilmek ister misiniz? İşte bazı işaretler:

Kendini güvende hissetmek için partnerinden sık sık onay ve güvence almak.

Kıskançlık ve sahiplenme.

Yoğun bir terk edilme veya reddedilme korkusu.

Olumsuz senaryoları fazla düşünmek ve hayal etmek.

Sürekli kendinden şüphe duyma ve sert özeleştiri.

Duygusal refah için partnere güçlü bir bağımlılık.

Partnerle yakınlaşmak zordur.

Partnerler arasındaki stres, bağlanma eksikliğine neden olur.

Partnerin telefonu kontrol ediyor olması

İLİŞKİDE GÜVENSİZLİKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Davranışlarınızda bu işaretleri fark ederseniz, ilişkinizde güvensiz olma ihtimaliniz yüksektir. Kendinizi güvensiz hissetmekten nasıl kaçınacağınızı ve partnerinize nasıl güveneceğinizi öğrenmek için kıdemli psikiyatrist Dr. Jyoti Kapoor'un paylaştığı bu ipuçlarına göz atın.

1. Açık iletişim

Açık ve dürüst iletişim, güçlü bir ilişkinin temel taşıdır. Kendinizi güvensiz hissediyorsanız düşüncelerinizi ve duygularınızı partnerinize ifade etmeniz çok önemlidir. Endişelerinizi onları suçlamadan veya suçlamada bulunmadan paylaşın. Her iki partnerin de duygularını, korkularını ve güvensizliklerini rahatça tartışabilecekleri güvenli bir alan yaratın. Açık iletişimi teşvik ederek, güvensizliğin üstesinden gelmede hayati önem taşıyan güven ve anlayış geliştirirsiniz.

2. Sınırları belirleyin

Dr Kapoor şöyle diyor: "Her türlü ilişkide açıkça tanımlanmış sınırlar önemlidir. Sınırlar net olmadığında veya sürekli ihlal edildiğinde güvensizlik ortaya çıkabilir.” Eşinizle tartışmak ve sınırlar oluşturmak için zaman ayırın, böylece ikinizin de rahat ve saygı duyulduğunu hissetmesini sağlayın. Sağlıklı sınırlar koymak yalnızca güvensizliklerin giderilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ilişki içinde karşılıklı anlayış ve saygıyı da teşvik eder.

3. Güven oluşturmaya çalışın

Güvensizlikle yaşamak acı verici olabilir ve ilişkide işleri zorlaştırabilir. Dr Kapoor, güvenin her başarılı ilişkinin temel unsuru olduğunu paylaşıyor. Partnerinize güvenmiyorsanız, birbirinize karşı sağlıksız davranışlarda bulunma ihtimaliniz var." İlişkinizde güven oluşturmak için birlikte kaliteli zaman geçirin, fiziksel ve duygusal olarak birbirinizin yanında olun ve fazla düşünmekten kaçının. Bu, güven oluşturmanıza yardımcı olacak ve partnerinizin ilişkide kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

4. Kendini yansıtma

Güvensizliğin kökleri genellikle kişisel güvensizliklerden ve geçmiş deneyimlerden kaynaklanır. Güvensizliklerinizin kökenlerini anlamak için öz değerlendirmeye zaman ayırın. Geçmiş ilişkilere mi, çocukluk deneyimlerine mi yoksa özgüven sorunlarına mı dayanıyorlar? Temel nedeni belirlemek, bu sorunları doğrudan ele almanıza ve iyileşmeye yönelik çalışmanıza yardımcı olabilir. Duygularınızı daha derinlemesine yönlendirmek ve anlamak için bir terapistin veya danışmanın desteğini aramayı düşünün.

5. Benlik saygınızı geliştirin

Düşük benlik saygısı, bir ilişkide güvensiz hissetmenin en yaygın nedenlerinden biridir. Değerinizden şüphe duymanıza ve partnerinizi sorgulamanıza neden olur. Bunun üstesinden gelmek için özgüveninizi güçlendirmeye çalışın. Dr Kapoor şunu öneriyor: "Güçlü yönlerinize ve başarılarınıza odaklanın ve ilişkiden bağımsız olarak değerinizin farkına varın. Ayrıca size neşe ve doyum getiren faaliyetlere de katılabilirsiniz. Etrafınızı sizi neşelendiren ve cesaretlendiren destekleyici bir sosyal ağla çevrelediğinizden emin olun. Bunu yaparak, dış doğrulamaya daha az bağımlı hale gelirsiniz ve güvensizliğin ilişkiniz üzerindeki etkisini azaltırsınız.

6. Duygusal destek sağlayın

Bazen partnerinizden duygusal destek alamadığınızda güvensizlikler ortaya çıkar. Duygusal destek, özellikle partneriniz üzgün veya stresli olduğunda sevgi, destek, teşvik ve güvence sağlamakla ilgilidir. Dr Kapoor, kötü zamanlarında onların yanında olmanızı, iyi olup olmadıklarını sormanızı, duygularını doğrulamanızı, partnerinizi toplum içinde veya gerekli olan her yerde desteklemenizi ve duygularınızı paylaşmanızı söylüyor. Bu rahatlık sağlayacak ve anlayışı artıracaktır.

7. Güvenceyi olumlu bir şekilde arayın

Partnerinizden güvence almak doğaldır ancak buna nasıl yaklaştığınız önemlidir. Yapışkan veya talepkar bir şekilde güvence aramak yerine ihtiyaçlarınızı olumlu ve yapıcı bir şekilde ifade edin. Duygularınızı partnerinizle paylaşın ve onlara sizi nasıl destekleyebileceklerini anlatın. Güvence taleplerinizi olumlu bir şekilde çerçeveleyerek gereksiz gerilim yaratmaktan kaçınır ve aynı takımda olduğunuz fikrini pekiştirirsiniz.

8. Profesyonel yardım alın

İlişkideki güvensizlik, çözüm çabalarına rağmen devam ediyorsa, profesyonel yardım istemek faydalı olabilir. Dr Kapoor şunu tavsiye ediyor: "Bir çift terapisti veya danışmanı, rehberlik sağlayabilir ve zorlukların üstesinden gelmenin yollarını sağlayabilir." Profesyonel yardım, duruma farklı bir bakış açısı sunar ve iletişimi kolaylaştırarak her iki ortağın da güvensizliklerini keşfedip anlamalarına yardımcı olur. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin!