Kötü bir randevuyu sonlandırma veya kısa kesmenin en iyi yolları

Biriyle çıkmayı kabul ettiğinizde , gerçekten korkunç olduğunu düşünmüyorsunuz, değil mi? Ama gerçek şu ki, bazen kötü bir randevuyu nasıl sonlandıracağını bilmek, sahip olunması gereken önemli bir bilgidir. Sonuçta, her randevu romantizm ve güllerle bitmeyecek.

İki numaralı bir randevu olsun ya da olmasın, yalnızca sizin ve randevunuzun iyi geçinmesini umabilseniz de, tarih sayısız korkunç tarih tanıdı. Eğer bir tanesine denk gelirseniz, bu süreçte hızlıca ve biraz zarafetle nasıl kaçacağınıza dair bazı tavsiyeler almaktan memnun kalacaksınız!

Korkunç bir randevudan nasıl kurtulursunuz?

Kötü bir randevuyu bitirmek ve sonlandırmak istediğinize karar vermeden önce randevunuza biraz zaman ayırmayı unutmayın. Ne de olsa, belki de önce ortamı ısıtmanız gerekiyor! Ancak gerçekten bir saniye daha dayanamazsanız, bu çıkış stratejileri yardımcı olacaktır.

1. Planlanmış acil durum telefon görüşmesi

Bu, yeni biriyle buluşmaya gelince oldukça iyi bilinir. Bir arkadaşınıza "gizli kodunuzu" kısa mesaj olarak gönderirseniz, acil bir durum olduğu için hemen ayrılmanız için yalvararak en kısa sürede telefonunuzu aramaları gerektiği anlamına geldiğinden emin olun.

2. Bir iş bahanesi bulun

Şu anda herhangi bir işte çalışıyorsanız, bu harika, kötü bir randevuyu bitirmek için çok kolay bir yöntem. Hemen işinin çıktığının bahanesini uydur ve oradan uzaklaş.

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4. Hayalet ol

Bu, ortadan kaybolduğun ve geri gelmediğin zamandır. Tuvaleti nasıl kullanmanız gerektiğine dair bir şeyler söylemelisiniz ya da gerçekten önemli bir telefon görüşmesi yapmalısınız. Sonra kalk, uzaklaş ve kendini masadan ve onların gözünden çek.

5. Başka bir randevu ayarlayın

Yedek almanın yanlış bir tarafı yok. İnsanların yedek telefonları, yedek cüzdanları, yedek sürücüleri, yedekleme planları vardır, bu nedenle elbette bir yedekleme tarihi olsun! İşinizi daha da kolaylaştırmak için, ikinci seçeneğiniz olan kişiye akşam 20.00 civarında, olacağınızı bildiğiniz restoranda sizinle buluşmak üzere mesaj atacağınızı söyleyin.

6. Bir hikaye anlatıcısı olun

Kötü bir randevuyu bitirmek istiyorsan , bu başka bir harika strateji. Nihai hikaye anlatıcısı ol. Tüm eski sevgilileriniz, tüm arkadaşlarınızın eski sevgilileri hakkında konuşun ve gerçekten nefes alma zahmetine bile girmeyin. Aslında, herhangi bir şey söylemeye devam etmelerine gerçekten izin vermezseniz daha da iyi çalışır.

7. Sadece dürüst ol

Bu, kötü bir randevuyu kısa kesmenin en kolay yöntemi olmayabilir. Aslında çok garip olabilir, ama doğrudan konuya girin ve görüşmenin daha fazla uzamanısını istemediğinizi dile getirin böylelikle daha sonraki buluşmalarında önünü kesmiş olacaksınız.