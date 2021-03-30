Öpüşürken erkeği heyecandan uçuracak 4 altın kural

Erkekleri öpüşürken sadece 4 ufak püf nokta ile heyecandan uçurmanız mümkün. Üstelik bu sadece onun değil sizin de çok hoşunuza gidecek. İşte iyi bir öpüşmede erkeklerin hoşuna giden şeyler...

1) Dudakları Isırma

Dudakları hafifçe ısırmak erkeklerin çok hoşuna gider. Bunu yaparken çok sert ısırmaktan kaçının! Yumuşak ve şehvetli bir ısırma olmalı. Ama işin içine hafifçe dişleri katmak onu kesinlikle deliye döndürecek. Bu, öpüşürken biraz sert bir hareket olsa da faydasını göreceğinizi garanti ederiz.

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2) Öp ve Geri Çekil

Erkekler özünde kovalayıcıdır ve meydan okumaları severler. Önce onları öpüp sonra biraz uzaklaştığınızda bu onlara adeta kovalama oyunu gibi gelecektir. Daha önemlisi bu, sizi hızı kontrol eden kişi yapar. Yani ipleri ele almakta her zaman fayda var. ;)

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3) Vücudunuzu Birleştirin

Vücudunu serbest bırak! Öpüşmenin heyecanı ile bedenleriniz yakınlaşacaktır, buna karşı koyma. Vücudun doğal ritmine serbest bırak kendini. Bu hem senin de onu ne kadar arzuladığını karşı tarafa göstermiş olur.

4) Tempoyu Değiştir

Hızlı! Yavaş! Hızlı! Yavaş! Unutma ki biriyle öpüşürken veya daha fazla yakınlaşırken tempoyu belirlemekten çekinme. Farz edelim ki hoşlandığın bir erkek ile yakınlaştın ve kıvılcımlar birazdan çıkacak... Tempoyu biraz artırıp biraz yavaşlatmakta hiç sakınca yok.

Eğer bu taktikleri ilk kez okuyorsan sakın üzülme! Geçmişteki kötü öpüşme tecrübelerini düşünüp hiç dert etme. Bugüne odaklan. Biraz pratikle mükemmeli yakalamak çok kolay!

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