Sağlığınız için sarılmayı ihmal etmeyin! Sarılmanın şaşırtıcı 8 faydası

Sarılmanın birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Sağlığınız, kelimenin tam anlamıyla sevimli tarafınızı kucakladığınız için size teşekkür ediyor! İnsanlar olarak, genel ruh halimizi yükseltmek ve kendimizi daha iyi hissettirmek için diğer insanlarla iletişime ihtiyacımız var. Birine aşık olsanız da olmasanız da, ona sarıldığınız da, vücudunuz sizi sakinleştiren ve genel sağlığınızı ve zindeliğinizi artıran iyi hissettiren hormonlar salgılar. Peki sarılmanın sağlık için faydaları nelerdir? İşte en önemli 8 faydası...

Sarılmanın bilmeniz gereken en büyük 8 faydası

Sarılma, stres seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Hepimiz zaman zaman stres hissederiz. Birikmesine izin verirseniz, asla iyi bir şey değildir. Ancak sarılmak, tüm bunları hafifletmenin ve sizi mevcut sorundan uzaklaştırmanın iyi bir yolu olabilir.

Bunun nedeni, stresli olduğunuzda vücudunuzun stres hormonu olarak bilinen kortizol adlı bir hormon salgılamasıdır. Buna karşı koymak için, kucaklaştığınızda vücudunuz aşk hormonu veya sarılma hormonu olarak bilinen oksitosin salgılar. Oksitosin, zihninizi ve bedeninizi sakinleştirerek, kan basıncınızı düşürerek kortizolü etkisiz hale getirir ve stresle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmanızı sağlar.

Sarılma kalp sağlığınızı korur

Evet, günde bir kucaklaşma, doktoru gerçekten uzak tutabilir... Sarılma, kan basıncınızı ve stres seviyenizi azaltabilir ve bununla bağlantılı olarak sağlığınızı koruyabilir. Tüm bunları azaltarak, kalbinizin gücünü ve sağlığını artırıyor ve kalp hastalığı, kalp krizi ve felç gibi oldukça kötü sorunlar geliştirme şansınızı azaltıyorsunuz.

Sarılmak, acıyı hafifletmenin bir yolu olabilir

Sarılma sırasında salınan oksitosin, sizi iyi hissettirmek ve stresi azaltmak dışında aslında başka şekillerde de çalışabilir. Aslında daha az acı hissetmenize yardımcı olabilir. Bir şeyin incindiğini fark etmenize neden olan düzenli ağrı sinyallerini engeller. Bu nedenle, düşerseniz ve ayak bileğinizi bükerseniz, daha sonra sarılmak rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sarılmak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir

Kış aylarında, etrafta dolaşan her soğuk algınlığı ve virüsü kapmanız muhtemeldir.

Ancak, sarılmak için zaman ayırırsanız, bağışıklık sisteminiz bunun için size teşekkür edecektir. Bu düzenli mevsimsel hastalıklara yakalanma olasılığınız daha düşüktür. Rastgele birini kucaklayarak bu hastalığa yakalanmayacağınızı belirtmekte fayda var. Gerçekten önemsediğiniz birini seçtiğinizden emin olun!

Sarılma, siz ve sevdikleriniz arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur

Kendimizi iyi hissetmemiz için insan teması gereklidir. İzolasyon, depresyon ve kaygı için önemli bir adımdır. Bununla birlikte, sarılma, eşinizle olan yakınlığınızı ve bağınızı güçlendirebilir ve her yönden daha mutlu bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir.

Sarılmak daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir

Sarılmak rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Bir ilişkiniz varsa, yatmadan önce eşinize sarıldığınızdan emin olun. Daha iyi bir gece uykusu aldığınızı fark edeceksiniz. Sarılırken uykuya dalmaktan biraz rahatsızsanız, faydasını görmek için uykuya dalmadan önce kısa bir kucaklaşma yeterlidir.

Sarılma, yeni ebeveynler ve bebekler için bir bağlanma aracıdır

Sarılma olarak da bilinen ten tene temas, yeni bebeğinizle bağ kurmanın mükemmel bir yoludur. Bunu hem anne hem de baba yapabilir. Anne gibi emzirme seçeneği olmadığında, babanın bebeğe bağlı hissetmesi için iyi bir yoldur.

Sarılmak ruh halinizi iyileştirir

Sarılmanın bu özel faydası, bir kez daha oksitosin salınımı ile ilgilidir. Oksitosin sakinleştirici, sevecen ve stres azaltıcı bir hormondur. Aynı zamanda uzun bir günün ardından ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olabilecek rahatlatıcı ve iyi hissettiren bir hormondur.