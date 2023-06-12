Sağlıklı evlilik çocuklar için neden önemli?

Sağlıklı bir evlilik sadece anne ve baba için gerekli değil; aynı zamanda ilişkinin çocukları için elzemdir... Sağlıklı, iyi bir düğün olması ailedeki herkesin yararınadır. Örneğin, ebeveynler ayrıldığında bu durum çocuklara zarar verebilir. Ancak öte yandan, ebeveynlerin bir arada kalması çocukları olumlu yönde etkileyebilir.

Ebeveyn olarak neden ilişkinize odaklanmanız gerektiğini öğrenmek için lütfen makalemizi okuyun.

SAĞLIKLI EVLİLİK NEDİR?

Sağlıklı bir evlilik genellikle karşılıklı sevgi, güven, dürüstlük ve açık iletişimi içeren bir ilişki olarak tanımlanır.

Daha spesifik olmak gerekirse, sağlıklı ve mutlu bir evliliğin kendine has özellikleri vardır. Dışarıda her zaman fark edilmeseler de, partnerler ilişki içinde bu özelliklere sahip olup olmadıklarını görebilirler. Şimdi iyi bir evliliğin taşıdığı özelliklere bakalım...

İYİ BİR EVLİLİĞİN EN TEMEL ÖZELLİKLERİ

İyi iletişim

İyi bir evliliğin olmazsa olmazı, eşinizle nasıl hissettiğinizi dürüst ama yine de saygılı bir şekilde iletişim kurabilmektir. Çoğu zaman, bir ilişkinin kalitesi, her iki insanın da birbiriyle nasıl iletişim kurduğuyla ölçülür.

Dürüstlük ve güven

Güven, bir ilişkide büyük rol oynar; bunu başarmak için her iki tarafın da dürüst olması gerekir. Dürüstlük olmadan güven körlüktür ve güven olmadan dürüstlük boğucu olabilir.

Saygı

Bu kadar uzun süre birlikte olduktan sonra saygıyı kaybetmek kolay olabilir. Ancak çocuğunuzun partnerlerine muhtemelen anne ve babası gibi davranacağını unutmayın.

Samimiyet ve şefkat

Birbirine sevgi göstermek, çocukların iyi bir ilişkinin nasıl olduğunu anlamaları için mükemmel bir yoldur. Sadece çocuklarınıza değil, birbirinize de sevgi gösterdiğinizden emin olun.

Ortaklık

Bir ortaklık her zaman her şeyin eşit olduğu anlamına gelmez. Bazen birinin diğerinden daha fazlasını vermesi gerektiği anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir. Bir ortaklık, arada bir uzlaşmayı içerir.

Anlamak

Bir partner her zaman ne istediğinizi bilmeyecek veya işleri sizin istediğiniz şekilde yapmayacaktır. Partnerinizin farklı bir insan olduğunu ve onların da çok farklı işlev gördüğünü anlamanız ve hatırlamanız gerekir.

Hiçbir evliliğin mükemmel olmadığını ve bu özellikler eğer sizin evliliğinizde yoksa, bunun dünyanın sonu olmadığını da not etmek önemlidir.

Evliliğin iyi yanı, bunun bir yolculuk olması ve her iki tarafın da birlikte daha iyi olmak için çabalayabilmesidir.

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI BİR EVLİLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Şimdi çocuklar için sağlıklı bir evliliğin neden gerekli olduğunu tartışalım...

Birincisi, sağlıklı bir evliliğin çocuklar üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Kısa vadede görülmeseler de, uzun vadeli faydaları çocukların güçlü, güvenli ve sevgi ve sağlıklı ilişkiler konusunda iyi bir anlayışla büyümelerine yardımcı olacaktır.

İyi bir evliliğin çocuklar için neden hayati olduğunu öğrenelim.

İyi bir rol model sağlar

Sağlıklı bir evlilik, çocuklara iyi bir rol model olur. Ek olarak, çocuklar genellikle gördüklerini takip eder, yani eğer siz sevecen, saygılı ve iletişimselseniz, çocuklarınız da bunu anlayacaktır.

Sağlıklı bir evliliğin bir diğer önemli yararı da çocuğunuzun sorunları yönetmeyi, çatışmaları çözmeyi ve duygularını uygun şekilde ifade etmeyi öğrenmesidir.

Duygusal güvenlik sağlar

Bir çocuk sağlıklı bir ailede yaşamıyorsa, duygusal olarak güvensiz olacaktır. Çocuğunuza annenin babasını ne kadar sevdiğini göstermek, onlara korkmalarına gerek olmadığını ve her zaman onları seven birinin olacağını öğretir.

Benlik saygısını artırır

Sağlıklı bir ailede büyümenin en önemli faydalarından biri benlik saygısını artırmaktır. Ayrıca, sağlıklı evliliklerde büyüyen çocukların benlik saygısı genellikle daha yüksektir.

Bunun nedeni, çocukların onlara nasıl değer verdiğinizi ve ebeveynlerinin birbirlerine nasıl değer verdiğini bilmeleridir. Bu güvenlikle, değerlerini anlayacaklar.

Empati ve şefkat

Çocukların sağlıklı bir evlilik içinde hissettiklerinin yanı sıra, nasıl davranacaklarını da öğrenebilecekler. İyi bir evlilik onlara nezaket, şefkat ve empati öğretir. Anne ve babanın empati ve şefkatle anlaştığını görürlerse, bunu dünyayla paylaşırlar ve bunu temel bir özellik olarak alırlar.