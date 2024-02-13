Sevgililer Günü hediyeleri yüzyıllar içinde nasıl değişti?

Öncelikle 14. yüzyıl şairi, memur ve meraklı Avrupalı gezgin Geoffrey Chaucer'a dönmeliyiz. Chaucer'in 1380'lerdeki şiiri The Parliament of Fowls'un, aşkla ilgili bir gün olarak 14 Şubat'a ilk gönderme olduğu kabul ediliyor. Bu gün zaten birkaç gizemli erken Roma şehit Aziz Valentine'nin bayram günüydü ancak Chaucer bunu insanların sevgililerini seçebilecekleri bir gün olarak tanımladı. Bunu söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu biliyordu.

DUYGUSAL ÖNEMİ

Bugün olduğu gibi, Chaucer'in zamanında da hediye vermek oldukça ritüelleştirilmiş olabilir, niyet ve bağlılığı sembolize edebilir. Eski ve Orta İngilizcede "evlilik", bir sözü garanti altına almak için verilen herhangi bir simgeydi. 13. yüzyıla kadar “düğün”ün evlilik töreni anlamına gelmediği ortaya çıktı. Aynı dönemde evliliğin Hıristiyanlaştırılmış ve kırılmaz bir bağlılığa (Kilise'nin bir kutsal töreni) dönüştüğü görüldü. Şarkılarda, öykülerde ve diğer sanat türlerinde yeni aşk gelenekleri gelişti. Bu gelenekler daha geniş kültürel duygu fikirlerini etkiledi: Aşk mektupları yazıldı, büyük ve sevgi simgeleri verildi.

Yüzükler, broşlar, kuşaklar (kemerler), eldivenler, eldivenler (kollar), atkılar veya diğer kişiselleştirilmiş tekstil ürünleri, taraklar, aynalar, cüzdanlar, kutular, kaplar.

Hikayelerde hediyelere sihirli güçler aşılanabilir. 13. yüzyılda dünya tarihinde Rudolf von Ems, evine dönüp ilk eşi Etiyopyalı bir prenses olan Tharbis'i terk etmek zorunda kalan Musa'nın nasıl iki yüzük yaptırdığını kaydetmişti. Ona verdiği şey Tharbis'in onu unutmasına neden olacaktı. Onun anısını zihninde sonsuza kadar taze tutan çifti her zaman takıyordu.

AŞK HEDİYELERİ VERMEK...

Chaucer gibi 20. yüzyıl Alman psikoloğu Erich Fromm da insanların sevme sanatını öğrenebileceğini düşünüyordu. Fromm, sevginin sadece maddi şeyler değil aynı zamanda kişinin neşesini, ilgisini, anlayışını, bilgisini, mizahını ve üzüntüsünü de verme eylemi olduğunu düşünüyordu. Bu hediyeler biraz zaman ve pratik gerektirse de tarihten daha basit fikirler vardır. Üretilen kartlar, Sanayi Devrimi'nden bu yana egemen oldu ve çiçekler, mücevherler, özel giysiler ve çikolata gibi artık geleneksel olan diğer hediyelerin yanında yerini aldı. Hepsi bu sevgililer günü için kişiselleştirilebilir.

Elbette, Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton'un birbirlerinin kanına bulanmış gümüş kolyeleri birbirine hediye etmeleri gibi sevgililer günü hediyelerinin daha tuhaf örnekleri de vardı. Sanatçı Dora Maar, kötü şöhretli sevgilisi Pablo Picasso'nun bir tabloyu yakut bir yüzükle takas etmek zorunda kaldığından şikayet etmesi üzerine o kadar üzüldü ki, yüzüğü hemen Seine Nehri'ne attı. Picasso çok geçmeden onu Maar'ın portresini içeren bir başkasıyla değiştirdi.

İyi bir aşk simgesi, onu vermeye teşvik eden duygulardan daha uzun süre dayanabilir: bir kitabın içine sıkıştırılmış bir çiçek, bir kutunun dibindeki bir biblo, solmakta olan içten bir kart ya da sizi daha önceki bir zamana götüren acı-tatlı bir şarkı...