Sevişerek zayıflayın! En çok kalori yaktıran seks pozisyonları
Dürüst olalım, partnerimizle sıcak dakikalar yaşarken, kalori yakmak tam olarak aklımızın ön saflarında yer almıyor ama eğer o ikinci dilim pastayı yakmak ve bunu partnerinize vakit ayırarak yapmak istiyorsanız o zaman geriye tek bir şey kalıyor o da doğru pozisyonu bulmak!
Partnerinizle güzel vakit geçirmek istiyor aynı zamanda kalori mi yakmak istiyorsunuz? O zaman iş doğru pozisyonu bulabilmekte! Sevişirken kalori hesaplayamayız ancak hangi pozisyonun kaç kalori yaktırdığını bilirsek partnerimizi ona göre yönlendirebiliriz. Peki sevişirken hangi pozisyon daha çok kalori yaktırır? Hem sekste Nirvanaya ulaşırken hem de kalori yakın! Bir taşla iki kuş...
Ayrıca tüm Kamasutra pozisyonlarını merak ediyorsanız, '100 Kamasutra pozisyonu' haberimize de bakabilirsiniz.
Squat pozisyonu
Spordanda bildiğimiz üzere squat pozisyonu en çok kalori yaktıran pozisyonlardan biri. Bu durum yatakta da geçerli olacak ki, en çok kalori yaktıran pozisyonlar arasında 1 numarada yerini alıyor. Eğer üstte olmayı seven biriyseniz bu sizin için iyi bir haber! Çünkü squat pozisyonu sırasında en çok kadınların kalori yaktığı ortaya çıktı. Kadınlar squat pozisyonuyla ortalama 188 kalori yakıyor. Ancak yediğiniz çikolatadan daha fazlasını yakmak istiyorsanız, ateşi ve hızı arttırarak 224'e kadar kalori yakabilirsiniz.
Rock and Roll pozisyonu
Kendinizi yatak odasında bir profesyonel olarak görüyorsanız, bu pozisyonla kalori yakmaya ne dersiniz? Bu pozisyonla 30 dakikada yaklaşık 179 kilo verebilirsiniz, erkekler için bu pozisyon daha fazla kalori yaktırır.
Diz çökmüş el arabası pozisyonu
Diz çöken el arabası sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda bir sürü kalori yaktırır. Kadınlar bu pozisyonda yaklaşık 149 kalori kaybederken, erkekler 167 kalori yakacaktır.