Sevişerek zayıflayın! En çok kalori yaktıran seks pozisyonları

Partnerinizle güzel vakit geçirmek istiyor aynı zamanda kalori mi yakmak istiyorsunuz? O zaman iş doğru pozisyonu bulabilmekte! Sevişirken kalori hesaplayamayız ancak hangi pozisyonun kaç kalori yaktırdığını bilirsek partnerimizi ona göre yönlendirebiliriz. Peki sevişirken hangi pozisyon daha çok kalori yaktırır? Hem sekste Nirvanaya ulaşırken hem de kalori yakın! Bir taşla iki kuş...

Ayrıca tüm Kamasutra pozisyonlarını merak ediyorsanız, '100 Kamasutra pozisyonu' haberimize de bakabilirsiniz.