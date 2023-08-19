Toksik bir insan olabileceğinize dair 3 işaret

Lisanslı bir terapist olan Jaime Mahler, "toksik" davranışları olduğunu fark ettiğini söylüyor; toksik ilişkilerine katkıda bulunduğuna dair ipuçlarını ve nasıl değiştiğini anlatıyor...

Insider'ın haberine göre Jaime Mahler, eşinin ailesinin birlikte vakit geçirdiğini görene kadar oldukça 'toksik' bir insan olduğunu fark etmemiş:"Gerçekten 'Bu sahte değil mi?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Birbirinizi gerçekten önemsiyor ve böyle mi davranıyorsunuz? Gülüyorlar, bana ve başkalarına içten iltifatlarda bulunuyorlardı. Rol yaptıklarından emindim".

Bu durum, şu anda lisanslı bir terapist olan Mahler'i 'toksik' davranışlar üzerinde düşünmeye zorlamış. Üç yıl sonra, terapi için yüksek lisans okuluna başlamış.

Mahler Insider'a geriye dönüp baktığında 'toksik' olduğunu fark ettiği 3 davranışı şöyle anlatmış:

Pasif agresif tavırlar

Mahler, çocukluğunda ailesinin birbirlerine karşı pasif-agresif yorumlar yaptığını söyledi. Insider'a verdiği demeçte, bunun insanların sorunlarını çözmelerinin ya da duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarının normal bir yolu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Aynı stratejiyi romantik ilişkilerinde de kullanırmış. Örneğin, partnerinin kendisine bir bardak su getirerek şefkat göstermesini istediğinde "hiddetleniyor" ve örneğin "Biri partnerinin ihtiyaçlarına dikkat etse çok iyi olurdu" gibi şeyler söylüyormuş. O zamandan beri ihtiyaçlarını, beklentilerini, düşüncelerini ima etmek yerine doğrudan söylemenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu öğrendiğini anlatıyor.

Partnerlerden sürekli onay alma arayışı

Mahler ayrıca ilişkilerinde iltifatlar, onaylayıcı sözler yoluyla öz değerini yükseltmeleri için beklentiler içine girdiğini anlatıyor.

Örneğin kendi bedenine ilişkin olumsuz bir bakış açısıyla mücadele ediyorsa, partnerinin onu düşük özgüveninden çekip çıkarmasını beklermiş. Ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini, bu yüzden de partnerine kızdığını anlatıyor. O günden bu yana partneriyle hiçbir ilgisi olmayan kendi yaralarını aslında ona yansıttığını ve ilişkilerini otomatik olarak başarısızlığa sürüklediğini öğrenmiş.

ZOR GÜNDE DESTEK İSTEMEKLE AYNI ŞEY DEĞİL

Mahler, sürekli onay aramanın, özellikle zor bir günde ekstra destek istemekle aynı şey olmadığını söyledi. Mahler, güvensizlikleriyle kendisinin ilgilenmesi gerektiğini öğrenmiş. Bu eğilimlerini değiştirmek için bir terapistle çalışmış.

Mahler, "Bir ilişkinin amacı birbirini kullanmak değildir. Birbirimizi onurlandırmaktır" diyor.

Tatmin etmeyen arkadaşlıklarda devam etmek

Mahler hayatındaki ilişkiler üzerine düşündüğünde, arkadaşlıklarının çoğunun kendisini tükenmiş hissettirdiğini fark etti. Bu arkadaşlıklar genellikle başkaları hakkında dedikodu yapmaya odaklanıyordu. Örneğin, grubundaki bir arkadaşı diğeriyle bire bir zaman geçirirse; üçüncü bir arkadaşı davet edilmediklerini, diğer ikisinin kendilerine kötü davrandığını ima ediyordu. Mahler, gerçekte üçüncü arkadaşın muhtemelen kendini dışlanmış hissettiğini ancak bunun doğru bir davranış olmadığını söylüyor.

Mahler bu konuda işe arkadaşlıkları konusunda kendisine dürüst olmakla başlamış. Örneğin ilgileri, beklentileri kızgın olmak yerine aslında arkadaş olarak iyi olmadıklarına karar vermiş.