Yengeç burcu erkeğini etkilemenin 35 yolu: Yengeç erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Yakışıklı bir Yengeç erkeğine âşık oldun mu hiç? Onun da aynı şekilde hissetmesini mi istiyorsun? Yengeç erkeklerinin özellikle iyi tepki verdiği bazı davranışlar olduğundan mı şüpheleniyorsun? Pekala, şüpheleriniz doğru- ve aşağıda Yengeç erkeğinin size aşık olması için 31 fikir listeledik. Yengeç erkeğine aşık mısın ve arkadaşlığın ötesine geçip seninle daha romantik bir ilişkiye geçmesini mi istiyorsun?

YENGEÇ ERKEĞİ NASILDIR?

Şefkatli ve duyarlı bu adamın kalbini fethetmek isitiyorsanız, annesiyle iyi anlaşmanız önemli!

Güven duymak onun için ilişkideki en önemli kriter. Ona yalan söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyin!

Anlamlı ilişkilerin adamıdır. Tek gecelik maceralardan genellikle uzak durur.

Bebeksi ifadesi olan kadınlar 1-0 önde!

Genel olarak karamsar bir yapısı olsa da neşeli kadınlardan hoşlanır.

Çekingen olduğundan ilk adımı atmakta zorlanabilir. Ona cesaret verecek sözler işinize yarayabilir.

Hastalık derecesinde titizdir ve pasaklı kadınlardan hiç hoşlanmaz.

Daha detaylı bilgi için yengeç erkeği özellikleri sayfasına göz atın.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

Çıktığınız birine âşık olmayı daha önce deneyimlediyseniz, tek taraflı âşık olmanın iyi bir duygu olmadığını biliyorsunuzdur. Herkes karşısındakinin onunla aynı duygulara sahip olmasını ister. Onu kendinize aşık etmek ve sizinle aynı duygulara sahip olmasını sağlamak sizin elinizde.

Bu hedefe ulaşmak için onun burcunun ne olduğunu bilmek işinize yarar. Tabi ki onu size aşık edecek sihirli bir sır vermeyeceğiz ama unutmayın ki her burç kendine özgü niteliklere sahiptir. Örneğin bir Yengeç erkeği için işe yarayan şey, Oğlak burcu bir erkek için işe yaramayabilir, bu nedenle onun burcunu ve onunla uyumlu olan şeyleri anlamanız gerekmektedir. Bir Yengeç erkeğine aşıksanız, doğru yerdesiniz, çünkü bu makale size Yengeç erkeğini nasıl aşık edeceğiniz konusunda ipuçları verecek.

1. Kendinizi geliştirin

Yengeç erkeği bir aşamadan diğerine ilerlemeye çalışan kadınlardan her zaman hoşlanır. Hayatları boyunca tek bir pozisyonda kalmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden de kendini geliştirmeye istekli kişilere aşık olurlar. Bu adamı aşık edecekseniz her gün daha iyi olmaya çalışmalısınız. Daha üst düzey fırsatlar arayın ve onu aynı şeyi yapmaya zorlayın.

2. Hayatınızda bir denge yaratın

Dengeyi korumaktan söz etmek kolaydır ancak dengeli bir yaşam ilkesine bağlı kalmak disiplin gerektirir. Bir Yengeç erkeğinin size âşık olmasını sağlamak için yaptığınız tüm faaliyetlerde bir denge yaratmanız gerekir.

İş hayatınızla aşk hayatınız birbirine karışmamalıdır hiçbir zaman. Yengeçler her zaman dengeye değer verir ve yalnızca dengeli yaşamlarının güvende olmasını sağlayacak kadınları severler.

3. Ona karşı savunmasız olmaya çalışın

Çoğu erkek gibi Yengeç erkeği de doğası gereği koruyucudur. Ancak Yengeç çok hassas ve duygusaldır. Bu nedenle onu size aşık etmenin yollarından biri, ona karşı savunmasız olmaktır. Hassaslığa önem verir bu yüzden duygularınızla ona güvenmeniz hoşuna gidecektir. Savunmasızlığınız onun size kendisini açmasında rahatlatacaktır.

4. Bağımsız olun

Yengeç erkeği özgür ruhlu kadınlardan hoşlanırlar. Kendi kendine yetebilen, bağımsız kadınlar Yengeç burcu erkeğini cezbeder. Maddi özgürlüğünüzün elinizde olması onu etkileyecektir.

5. Onun verdiklerini kabul edin

Karşılığında bir şey vermeden almaya devam eden insanlardan ne kadar hoşlanmasalar da sevdiği birine karşı eli açık olmayı severler. Yengeç burcu erkeği sizi hediyelerle şımartıyorsa bilin ki sizi seviyor. Hediyelerin pahalı olmasına gerek yok ama tutarlı olacaklardır. Bağımsız olmaya çalıştığınız için hediyelerini reddederek egosunu zedelemeyin. Onun jestlerini nazikçe kabul edin.

6. Takdir edin

Sizin için ne zaman bir şey yaparsa onu takdir edin. Hediyeleri veya eylemleri küçük olsa bile onu gönülden takdir edin. Yengeçler hassas yanlarıyla diğer erkeklerden daha. Bu yüzden de onların dışavurumuyla dalga geçerek sakın erkeğinizi hayal kırıklığına uğratmayın. Ne yapmaya ya da söylemeye çalıştığını tam olarak anlamıyorsanız hareketlerini bir kenara atmak yerine ona tatlı bir şekilde sorun.

7. Her söylediğiyle aynı fikirde olmayın

Bazı erkekler, kadının uysal ve ılımlı olmasından hoşlanırken Yengeç erkeği kadının iddialı ve düşünceli olmasını sever. Bir anlaşmaya götürecek iyi bir tartışmayı sever. Söylediği her şeye katılmanızın sizi sevmesini sağlayacağını düşünmeyin. Eğer her dediğine doğru gözüyle bakarsanız, aklında soru işaretleri belirmeye başlayabilir.

8. Dış görünüşünüze özen gösterin

Yengeç burcu erkekleri bakımlı kadınları sever. Bu yüzden de bu adamı size aşık etmeye çalışmadan önce kendinize nasıl bakacağınızı öğrenmeniz gerekir. Saçınızı düzeltin, çekici bir şekilde giyinin, sizinle özdeşleştireceği bir imza parfüm kullanın. Aşırıya kaçmanıza gerek yok sadece temiz ve güzel bir görünüm elde edin. Kendi öz bakımınız ile onu etkileyeceksiniz.

9. Zarif olun

Kimi erkekler iddialı, girişken, kendini fark ettiren, zaman zaman da iddialı tavırları olan kadınlardan hoşlansa da Yengeç burcu erkeği için bu durum biraz farklı. Yengeç burcu erkeği leydi tavırlardan hoşlanır, unutmayın o çok duygusal ve evcimen bir erkek. Karşınızdaki erkek hassas bir ruh...

10. Duygusal zekanızı geliştirin ve onunla uyum içinde olun

Daha önce de dediğimiz gibi Yengeç erkekleri duygusal ve hassastır. Duygusal ilişkide de bunu beklerler. Sizin hislerinize, duygularınıza karşı duyarlıdır ve aynısını da sizden bekler. Bir bakış, durgun bir tavır, bir mimik ile ne anlatmaya çalıştığını çözmenizi arzu ederler.

11. Size manevi destek vermesine izin vermeyi öğrenin

Yengeç erkekleri, sizi düşündüren yerlerde bazı sorumluluklar üstlenmek isterler. Sizinle ilgilenmek istediğinde ihtiyacınız olmadığını hissettirmeniz onu yaralayacaktır. Sizin elbette korunmaya ihtiyacınız yok, siz kendi kendinize yetebilirsiniz. Yine de arada onu olmaya çalıştığı koruyucu ve şefkatli erkek arkadaş gibi hissettirmeniz de hoşuna gidecektir.

12. Ona karşı kaba sözler kullanmayın

Tartışma ne kadar ateşli olursa olsun veya ilk etapta kim yanlış adım atmış olursa olsun mümkün olduğunca ona karşı sert sözler söylememeye çalışın. Herkes gibi Yengeç erkekleri de kelime seçiminde kabalaşmadan iyi bir tartışma yapabilen kadınlardan hoşlanır.

13. Ona spontane hediyeler verin

Yengeç erkeği, sizin için bir şeyler yaparak size hediyeler vermeyi veya sizi şaşırtmayı sever, bu yüzden sizin de onun için aynı şeyi yapmayı öğrenmeniz gerekir. Aşk, birbirimiz için bir şeyler yapmamız anlamına gelir ve tek taraflı yapılan eylemler işe yaramaz. Onun için yapacağınız spontane şeyler onu mutlu edecektir.

14. Düşünceli olun

Yengeç erkeğini size aşık etmenin bir başka yolu da beklemediği zamanlarda ona karşı düşünceli davranmaktan geçer. Onun için güzel bir şeyler yapın. Gününü daha az stresli hale getirin. Bunlar çok ufak jestlerdir, unutmayın Yengeç erkeğinin gözü gösterişte değildir. Örneğin zorlu bir günün arkasından ona güzel bir kahve ısmarlayın. En sevdiği pizzayı eve sipariş verin. Kendi evinde çalışıyorsa ve yemek yemeye fırsat bulamadığını düşünüyorsanız, evine yemek gönderin. Uzun zamandır ihtiyacı olan ve almaya vakit bulamadığı kulaklığı hediye edin.

15. Kıskançlık yapmaktan kaçının

Yengeç erkeği için kıskandırılmak ters tepecektir. Sizinle ilgilenen başka erkeklerden bahsetmek, kıskanması için sosyal medya paylaşımları yapmak gibi ufak hileler onu ancak kışkırtmaya yarar. Yengeç erkeği kışkırtıldığında sinirlenir ve sizi görmezden gelir. Kıskançlığı beklediğinizin ötesinde olacak ve olumsuz bir sonuç doğuracaktır. Bu yüzden de bu numaradan kaçının.

16. Duygusal sorunların büyümesine izin vermeyin

Eğer sorunlarınız var ise bunu gizlemek yerine ona söyleyin. Kin tutmak, yalnızca kötü enerjinin ilişkinizi zedelemesine neden olur. İki duygusal varlık olarak birbirinize bu şekilde yardım edemezsiniz.

Mutsuz olduğunda onu bu konu hakkında konuşmaya teşvik edin ve sizden vazgeçmemesini sağlayın. Konuşa konuşa anlaşmaktan asla vazgeçmeyin. Konuşulmayan, hissedilen sorunlar Yengeç erkeğine ağır gelecektir.

17. Size aşık olduğunu gösteren işaretlere dikkat edin

Onun size aşık olmasını istiyorsunuz peki ya çoktan size aşık olduysa? Belki de size aşık olduğunun göstergesi olan şeylerin farkında değilsinizdir.

Sizinle nasıl konuştuğu çok önemli bir gösterge olabilir. Durun ve gözlemleyin. Size güvenerek söyledikleri ve sizi ne kadar ailesine dahil ettiği çok önemli.

18. Ona karşı sabırlı olun

Yengeç erkeğinin hoşlandığını ama aşk boyutunda değilmiş gibi hissediyorsanız, ona bu duyguya alışması için biraz zaman vermek gerekecektir. Görünüşe göre sana tapıyor fakat senin istediğin şey gerçekten hissederek "Seni seviyorum" demesi. Yengeç erkeği bunları söylemeden önce sizin doğru kişi olduğunuzdan emin olmak ister ve bunu çoğunlukla eylemleriyle gösterir. Yengeç burcu insanları, ilişkilerde sabırlı bir yapıya sahiptir. İlişkinizi yavaş yavaş ilerletin ve onların duygusal dünyasına uyum sağlayın.

19. Onunla aileniz hakkında konuşun

Bir Yengeç erkeği siz ailenizden bahsetmeye, özelini açmaya hazır olana kadar sizi kendinizden bahsetmeye zorlamaz ve siz ne kadar paylaşmak istiyorsanız o kadarını öğrenmeyi ister. Bu durumda aileden bahsetmek sadece kaç kardeşiniz olduğundan bahsetmek değil, onun nereden geldiğinizi anlamasını sağlayacak bazı şeyleri açığa çıkarmaktan geçer. Ona açıldığınızda, o da aynı şeyi yapacaktır.

20. Sevgisini kazanmada samimiyet önemlidir

Her ilişkide dürüstlük önemlidir. Yengeç erkeği için samimiyet, bir nefes kadar önemlidir. Ona karşı samimiyet, size olan güvenini mühürleyecek ve size aşık olduğunda bunu kolayca itiraf edebilecektir.

21. İç güzelliğiniz parlasın

Karakterlerimiz, ideallerimiz ve ilkelerimiz açısından hepimizin iç güzelliği vardır. Yengeç erkeği derin bir karaktere sahiptir, bu yüzden de partnerinde fiziksel güzelliğin ötesine bakacaktır.

Sizi yüzeysel bulursa ilişkiniz uzun sürmeyebilir. Bu nedenle ideallerinize göre yaşayarak iç güzelliğinizi ortaya çıkarın.

22. Onunla bir sır paylaşın

Yengeç erkeğiyle herhangi bir sır paylaşma zorunluluğunuz yok ama bu onunla olan bağınızı daha da sağlamlaştıracak bir yol olabilir. Paylaştığınız sır korkunç bir şey olmak zorunda değil. Ancak sevdiğiniz biriyle paylaşmaktan korkmadığınız bir şey olabilir.

Merak etmeyin, Yengeç erkeği, eğer olur da ilişkiniz yürümezse bile sırrınıza asla ihanet etmeyecektir.

23. Mizah kullanın

Yengeç erkeği partnerini mutlu etmeyi sever. Bu sadece hediye ya da jestlerle değil, mizah ile de olur. İlişki de bir nevi ortaklık olduğu için şakalar yapan tek kişinin o olmasını beklememelisiniz. Onun mizahını anlamak, sizden karşılık almak ve güldürülmek hoşuna gidecektir.

24. Ruh halini anlayın

İlişki yalnızca sizinle ilgili değildir ve onun duygularına karşı duyarsız olduğunuzda onun size aşık olmasını bekleyemezsiniz. Bir Yengeç'in size aşık olması için onun ruh haliyle uyumlu olmalısınız.

Ne zaman sarılmanı istediğini ve ne zaman yalnız kalmak istediğini anlamanız gerek. Ne zaman konuşmak istediğini ve ne zaman sadece sessizliğin yeterli olacağını bilin.

25. Bazen fedakâr olmayı seçtiğinde sinirlenmeyin

Bir Yengeç erkeği özellikle de ihtiyaç duyulduğunda cömert ve özverilidir. Ona ihtiyacı olan bir başkasıyla ilgileneceği için sizinle görüşemeyeceği anlar olabilir. Bu artık sizi umursamadığı anlamına gelmez sadece başkalarına da değer vermeyi sevdiğini gösterir.

Ona kızmak yerine onu daha fazlasını yapmaya teşvik edin ve güvensizliklerinizi de onunla paylaşın.

26. Çıkarımda bulunmasını beklemek yerine, nasıl hissettiğinizi söyleyin

Yengeç erkeğine karşı sizin duygularınızı hissetmesi, ihtiyaçlarınızı tahmin etmesi beklentisinde olmayın. Yengeç erkeğine karşı bu şekilde davranmanıza gerek yoktur, onunla direkt konuşabilir, talepte bulunabilirsiniz. Sizi sürekli bir şeylere ihtiyaç duyuyor gibi görmeyecektir, anlattıklarınıza değer verecektir.

27. Samimi bir ortam oluşturun

Doğru atmosfer insanları her geçen gün daha da aşık edebilir. Yengeç erkeğinizi size aşık etme şansınızı artırmak istiyorsanız, çoğu zaman iyi bir atmosfer yaratmak için zaman ayırmalısınız. Gerektiğinde romantizmle arkadaşça konuşun ve sizinle rahat olması için dostane bir auraya ihtiyacı olduğunu bilin.

28. Onunla birlikte doğayla çevrili yerlere gidin

Yengeç erkekleri doğa ve iklim konusunda hassastır. Doğanın güzelliğini keşfetmesi için onu sizinle birlikte tatile veya hafta sonu kaçamaklarına götürün. Serbest düşüş veya bir kayadan atlamak gibi tehlikeli bir şey yapmanız gerekmez. Küçük bir yürüyüş veya kamp deneyimi de sizi birbirinize yaklaştırır. Bu tür kaçamaklar, normal günlerde tartışamayacağınız şeyler hakkında konuşmak için mükemmel anlardır ve onun aşkını itiraf ettiğini duymak için iyi bir yer olabilir.

29. Onu büyük planlarınıza dahil edin

Tutkulu ve hırslı bir adam olarak Yengeç erkeğinin bazı büyük planları olacaktır. Onu planlarınıza dahil ettiğinizde çok sevinecek. Birincisi, iyi planların var ve ikincisi ona güvenebilirsin. Onun teşvik ve desteği ile planlarınızı gerçekleştirmek daha kolay hale gelir. Sizi ortağı olarak görürse ve ikiniz de ekip çalışmasına girerseniz, aşkını yakında ilan edecektir.

30. Ona tamamen bağlı olduğunuzu sözler ve eylemlerle belli edin

Duygularınızı ifade etmeniz onun size aşık olması için acele etmesine neden olabilir. Kelimelerde ve eylemlerde nasıl hissettiğinizi ifade edin ve bağlılığınızın ne kadar derin olduğunu ona gösterin. Yengeç erkeği duygularınızı onunla paylaşmaktan korkmadığınızı anlayacaktır.

31. Hangi tekniğin onda en iyi sonucu verdiğini bilecek kadar onu iyi tanıyın

Tüm Yengeç erkeklerine uygulanan tek bir kural yoktur her erkeğin kendisi için çalışan farklı bir şeyi vardır. En iyi seçenek erkeğinizi hangi yöntemi kullanarak size daha hızlı aşık olacağını bilecek kadar iyi tanımaktır. Bu yöntemlerin ne olduğunu anladığınız an, arayışınız daha net hale gelir.

32. Güvenilir Olun

Yengeç burcu insanları, güvenilir ve sadık insanlardan hoşlanırlar. Onlara güven verin ve sözlerinizi tutun.

33. Romantik Olun

Yengeç burcu insanları, romantik jestlerden hoşlanırlar. Onlara özel ve romantik bir ortam hazırlayın, romantik sözler söyleyin ve güzel bir hediye verin.

34. Duygusal Destek Verin

Yengeç burcu insanları, duygusal destek veren kişileri seçerler. Onların yanında olduğunuzu ve destek verdiğinizi gösterin.

35. Güvenilir Olun

Yengeç burcu insanları, güvenilir ve sadık insanlardan hoşlanırlar. Onlara güven verin ve sözlerinizi tutun.

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