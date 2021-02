Yengeç burcu ünlüleri kimler? Ünlü 'yengeç'lere bakalım

Yengeç burcu ünlüleri kimler? Önce yengeç burcuna sonra yengeç burcu ünlülerine bakalım... Biri yengeç burcu olduğunu söylediğinde aklınıza hemen duygusal, sadık, anaç bir figür gelse de bu burcun mensupları sizi şaşırtabilir. 21 Haziran – 21 Temmuz arasında doğan bu duygusal grup aslında birbirinden farklı ve ünlü isimlerin tek ortak noktası bile sayılabilir. Dolayısıyla bu da size nasıl farklı olabildiklerini gösteriyor. Yengeçler her zaman önce duygusallıklarıyla ve hassaslıklarıyla öne çıkarlar. Aşırı hassas doğaları aynı zamanda onları "eski güzel zamanlar" da yaşamalarına ve şimdiye odaklanmamalarına yol açar. Yönetici gezegeni dünyanın uydusu olan Ay, tüm inanları etkilese de aslında yengeçlerin değişen modları üzerinde çok fazla etkisi vardır.

Dolayısıyla yengeçler huysuz olduklarında gökyüzüne bir bakmak gerekir belki de sadece dolunay vardır! Tıpkı gerçek yengeçler gibi, yengeçlerin de "kabuklarına" çekildikleri ve en rahat oldukları zamanın evde sevdikleriyle geçirdikleri vakit olduğunu da herkes bilir. Ev onlar için kutsal bir mekandır ve nasıl ki duvarlarını herkese karşı yıkmıyorlarsa aynı şekilde hayatlarının en özel yerine de herkesi davet etmezler ama bir kere o kapıdan geçtiniz mi de yengeçlerden daha sadık dostları bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Yengeçler sezgileri güçlü, korumacı ve sadık oldukları kadar kinci ve abartılı tepkiler verebilecek kadar drama queen olabilirler. Yani en iyi dostunuzun en kötü düşmanınıza dönüşmesi de her zaman mümkündür. Aynı zamanda esprili ve enerjik yanlarıyla insanlar tarafından kolayca sevilirler ve çok kalabalık gruplarla sosyalleşmeyi sevmeseler de içten içe ilginin merkezi olmak isterler. Peki ünlüler dünyasında kimler yengeç burcu? Öğrenmek için okumaya devam edin.

Prenses Diana

Belki de en ünlü yengeç burcu kadını, duygularını dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyen, tüm dünyanın muhteşem bir sevgiyle her zaman hatırlamaya devam ettiği Lady Di, 1 Temmuz günü dünyaya gelmişti. Klasik bir yengeç kadını oldupu her halinden belli olan Prenses Diana, her zaman halka en samimi kraliyet ailesi üyesiydi ve bu yüzden de her zaman en çok sevilen oldu.

Ariana Grande

Yaşadığı travmatik olayları da düşünürsek Ariana Grande’nin bir yengeç olarak ne kadar kokrunç bir dönem atlattığını tahmin edebiliriz. Ama bu durumu atlatarak kariyerinde yükselişe geçmesi, hem hayranlarını hem de müzikseverleri oldukça mutlu etmişti. Şimdi rekor üstüne rekor kıran albümler yapan Grande, 26 Haziran doğumlu.

Sezen Aksu

Minik Serçe o duygusal, bizi göz yaşlarına boğan şarkıları tabii ki ancak yengeç burcuysa yazabilirdi. Şarkı sözleriyle muhteşem albümlere imza atan Sezen Aksu, 13 Temmuz doğumlu. Şarkılarının aşık, eğlenceli, hayal kırıklığına uğramış tüm hallerini en çok yengeçler anlar, ne de olsa aynı dilden konuşuyorlar.

Yıldız Tilbe

Türk müzik tarihinin belki de Sezen Aksu’yla birlikte en duygusal diğer kadını olan Yıldız Tilbe de 16 Temmuz doğumlu ve o da şarkılarıyla durmadan duygularını her kelimeye sığdırmayı başarmış. Aşkı en derinden yaşayan Yıldız Tilbe çılgın halleriyle de en doğal yengeç kadınlarından biri.

Türkan Şoray

Eğer sıkıntısından konuşacak hali yoksa bile yengeçler tavırlarıyla bile hissettiklerini anlatabilirler, tabii anlatmak isterlerse... 28 Haziran doğumlu Türkan Şoray’ın bakışlarına kilitlenmemek, güzelliğine hayran kalmamak mümkün değil. Bir yengeç kadını olan Türkan Şoray’ın utangaçlığı da aslında burcunda saklı.

Selena Gomez

Popüler kültürün ne yaparsa yapsın çok sevilen isimlerinden biri olan Selena Gomez, özellikle göz önünde yaşadığı ilişkilerinden gördüğümüz kadarıyla çok duygusal ve hassas biri. Sık sık yardım kuruluşlarıyla olan bağını da gördükçe gerçek bir yengeç olduğunu anlıyoruz.

Robin Williams

Bir komedyen olmasına rağmen hayatının bir kısmında depresyonla baş etmeye çalışan Robin Williams, milyonların sevgilisiydi. Robin Williams’ın yaratıcı ve eğlenceli dünyasının arkasında çok fazla insanın bilmediği tarafı olması da yengeç burcunun özelliklerinden biri.

Lana Del Rey

Duygusal şarkıları, başka bir dönemden geliyoruş gibi klipleri ve sanatçı tarafıyla rakiplerinden farklı bir yerde olan Lana Del Rey, tabii bir yengeç burcu üyesi. Kimi zaman fazla umursamaz bazen de çok duygusal olmasının sebebi sadece burcu değildir ama büyük bir etkisi olduğununa eminiz.

Margot Robbie

Listemizdeki herkes duygusallıklarıyla da bilinseler de Margot Robbie diğer yengeçlerden farklı olarak genelde eğlenceli ve maceraperest bir profil çiziyor. 2 Temmuz 1990 tarihinde doğan oyuncu, yengeç burçlarının kırılgan bilinen hallerinin tersini ispatlarcasına eğlenceli bir yengeç!

Milo Ventimiglia

This Is Us’taki muhteşem aşık bir koca ve mükemmel bir baba rolünü bu kadar iyi canlandırdığı için karakterine kendinden bir şeyler katıyor diyebilir miyiz? Ünlü oyuncu iyi aile babası rolünde muhtemelen hiç zorlanmıyor çünkü yengeç erkeklerinden de bu beklenir!