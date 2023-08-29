Yok öyle yıllarca flörtleşmek! Flört aşaması ne kadar sürmeli? İlişki uzmanları açıklıyor

Bazı çiftler kolayca karar verip bir ilişkiye başlayabilirken, bazıları bir konuşmaya ihtiyaç duyar. İlişkiyi resmiyete dökme isteği herkes için aynı sürede oluşmaz. Fakat ilişki uzmanlarına göre iyi giden bir flörtte konuyu iki ay sonra açabilmeniz gerekir.

Mücevher markası F. Hinds tarafından yapılan bir anket, insanların yaklaşık dörtte birinin birbirlerini öptükten sonra kendilerini bir ilişki içinde olarak değerlendirebileceğini, %27'sinin ise "çıkarları olan arkadaşlar" durumu varsa bunu bir ilişki olarak nitelendireceğini ortaya çıkardı. Ancak varsayım ne olursa olsun, ikinizin de aynı fikirde olup olmadığı hala belli değil.

Birkaç ay sonra bazı yanıtlar almaya başlayabilirsiniz

Şu anda flört uygulaması Badoo'da veri analisti olarak çalışan ilişki psikoloğu Claire Stott'a göre, birkaç ay sonra bazı yanıtları almaya kesinlikle hakkınız var.

"Zor ama birkaç ay sonra biraz ciddiyetten bahsetmenin gayet kabul edilebilir olduğunu söyleyebilirim" diyor. "Bunu daha önce de yapabilirsin, karşı taraf tamamen aynı fikirde olabilir, ama bence yine de birkaç ay bekle."

Stott, pek çok insanın kendilerini bir ilişkinin içine atma tuzağına düştüğünü, ancak ilişkinin sonuçsuz kaldığını da söylüyor. Bu nedenle partnerinizi erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız olarak ilan etmeden önce biraz beklemek en iyisidir.

Stott, "Fakat bu çok tehlikeli ve zor çünkü eğer o kişiden gerçekten hoşlanıyorsanız, onun başkalarıyla olmasını istemezsiniz" diyor. "Aynı şekilde onları korkutmak da istemezsiniz."

Her zaman ne yaptıklarını bilmek istersiniz

Daha önce flört koçu olarak çalışan yazar ve konuşmacı Teresa Lodato, bir ilişkiyi resmileştirmek için belirlenmiş bir zaman çerçevesi olmadığını söylüyor. Ancak Lodato, birini tanıma sürecinin en az bir ay sürmesini tavsiye ediyor: aile ve arkadaşlık dinamikleri, kıskançlık ve öfke dahil.

"Uzun vadeli bir ilişki için, en azından kim olduğuna dair bir fikir edinmek adına birini sürekli görmek istersiniz. Birinin gerçekten kim olduğunu zamanla anlayacaksınız, çünkü özgün olmayanlar gerçek benliklerini çok uzun süre gizleyemezler," diyor.

İşi ciddileştirmeden önce birbiriniz hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var. Flört uygulaması So Syncd'in kurucu ortağı ve ilişki uzmanı Jessica Alderson, çiftlerin işi ciddiyete dökmeden önce birbirleri hakkında bilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi.

En önemlilerinden biri yaşam hedefleri ve gelecek planlarının birbirini tamamlayıp tamamlamadığıdır. Mesela ikiniz de evlenmek ve çocuk sahibi olmak mı istiyorsunuz? Nerede yaşamak istiyorsunuz? Hobileriniz ve ilgi alanlarınız benzer mi?

Alderson, "Hayat hedeflerinizin aynı yönde olduğundan emin olmak, bunların birebir aynı olması gerektiği anlamına gelmez" diyor. "Fakat birbirlerini tamamlama potansiyelleri olsa iyi olur.”

Çiftler ayrıca ilk birkaç randevuda ilişkiden beklentilerini de ortaya koymalı ve birbirlerine birbirlerinden tam olarak ne istediklerini bildirmelidir. Birini tanımaya başladığınızda bu soruların üstesinden gelmek zor olabilir çünkü çıkabilecek tüm problemleri erkenden ele almak daha iyidir.

Alderson, "Ayrıca bağlılığın her ikiniz için de ne anlama geldiğini tartışmalısınız" diyor. "İlişkiler karmaşık ve incelikli, bu nedenle benzer beklentilere sahip olduğunuzdan emin olmak önemlidir."

Nasıl iletişim kurduğunuz ve tartıştığınız çok önemli

Alderson'a göre dikkate alınması gereken diğer şeyler arasında iletişim tarzları, çatışma çözme tarzları ve değerler yer alıyor.

"İletişim her sağlıklı ilişkinin omurgasıdır" diyor. "Açık ve dürüst iletişim kurmadan derin bir bağ kurmak imkansızdır." Eşinizin anlaşmazlıkları nasıl ele aldığını görmek özellikle önemlidir, çünkü eğer eşler birbirini dinlemezse işler kolayca kontrolden çıkabilir.

Alderson, değerlerin bizi "belirli şekillerde davranmaya ve belirli inançlara sahip olmaya" motive eden şey olduğunu söylüyor; bu nedenle, uyumlu olup olmadıklarını görmek için bunları potansiyel bir partnerle tartışmak hayati önem taşıyor.

Örneğin ailenize çok yakınsanız ancak partneriniz kendi ailesine hiç ilgi göstermiyorsa bu sizin için en uygun seçenek olmayabilir.

Dikkate alınması gereken diğer şeyler arasında din, mali durum ve cinsel tercihler de yer alır. Alderson, hem dinin hem de mali durumun hassas konular olabileceğini ancak bunların uzun vadede oldukça önemli olduğunu söylüyor.

Bu konulara çok fazla dalmanıza gerek yok; ilk aşamalarda birbirinizi anlamak ve dinlemek yeterlidir. Her şey birlikte vakit geçirmek için ne kadar boş zamanınız olduğuna bağlı olabilir. Eğer yoğun ve kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız veya çok fazla hobiniz ve sorumluluğunuz varsa, flört etmek yaptığınız aktiviteler arasında sadece biridir.

Randevulara çıkmak kesinlikle hayatınızın büyük bir parçası olacak ancak istediğiniz kadar randevuya sığamayabilirsiniz. Stott, "Haftada bir randevunuz olabilir ve aslında iki ay içinde o kişiyle sekiz kez buluşmuş olursunuz," diyor. "Nasıl biri olduklarını anlamak için bu çok fazla değil, değil mi?"

Haftada üç kez biriyle çıkıyorsanız, bir ilişki içinde olmaktan mutlu olacağınız aşamaya daha erken gelebilirsiniz. Sonuçta, eğer biri sizi doğru dürüst tanımak için zaman ayırmıyorsa muhtemelen o kadar da ilgilenmiyordur.

Stott, "Bunun büyük bir kısmı karşıya güvenle, kendinize ne kadar güvendiğinizle ve onların sizinle aynı fikirde olup olmadıklarıyla ilgilidir" diyor.

"Onlara gerçekten güvenmiyorsanız ve kesinlikle başkalarıyla da görüştüklerini düşünüyorsanız, birbirinize o kadar da bağlı değilsinizdir."

“Beni gerçekten seviyor mu?”

Bir ilişkiye doğru ilerleyip ilerlemeyeceğinizi anlamanın basit bir yolu, birisi "senden hoşlanıyor mu?" diye sorduğunda kendinizden emin cevap verebiliyor olmaktır.

Eğer öyle olduklarını düşünüyorsanız, o zaman bir ilişki için doğru düşünce yapısındasınız demektir. Emin değilseniz, bir şeylere başlamadan önce muhtemelen bunun nedenini çözmelisiniz.

Ayrıca onları arkadaşlarınızla tanıştırabilir ve nasıl tepki verdiklerini görebilirsiniz. Arkadaşlarınız sizin yanınızda nasıl davrandıklarını ve onlara erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız dediğinizde çekinip çekinmediklerini anlayacaklardır.

Ayrıca daha nesnel bir bakış açısına sahip olacaklar çünkü muhtemelen yeni bir aşkın pembe gözlüklerini takıyor olacaksınız. Stott, "Çoğu zaman duygularımız yüzünden kör oluyoruz, bu yüzden birisinin bizden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyoruz" diyor.

Konuyu açmadan önce karşı taraf ile bir gelecek görmelisiniz

Alderson, insanların genellikle 3-6 ay içinde uyumlu olup olmadıklarını anlamaları gerektiğini söylüyor. "Birinin gerçekte kim olduğundan ziyade bir ilüzyona kapılma riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz," diyor." Belirsizlik altı aydan uzun sürdüyse, zamanınızı ve enerjinizi gerçek bir bağlılığın olmadığı bir duruma harcayabilirsiniz."

Genel olarak, çiftler birbirleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmalı ve birlikte bir gelecek gördüklerine emin olmalılar. Ayrıca ilişkinin üzerine inşa edilebilecek güçlü bir temele sahip olduğunu da hissetmelidirler.

Stott, aşağı yukarı iki ayın konuyu açmak için güvenli bir süre olduğunu söylüyor.

Ancak her ilişki farklıdır, bu yüzden daha erken konuşmak doğru hissettiriyorsa, devam edin. Eğer o aşamada size doğru gelmiyorsa, kendinizi konuşmaya hazırlamak için atabileceğiniz birkaç adım var.