11 kilo vermişti! Demet Akalın son halini paylaştı

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sonunda şikayetçi olduğu kilolarından kurtuldu.
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Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu dile getirmişti.
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Ünlü şarkıcı, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.
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Ünlü isim şimdi de verdiği kiloları ayna karşısındaki pozuyla gösterdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.