11 kilo vermişti! Demet Akalın son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde ise verdiği kilolarla konuşulan Akalın, son halini paylaştı.

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11 kilo vermişti! Demet Akalın son halini paylaştı - Resim : 1

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sonunda şikayetçi olduğu kilolarından kurtuldu.

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11 kilo vermişti! Demet Akalın son halini paylaştı - Resim : 2

Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu dile getirmişti.

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11 kilo vermişti! Demet Akalın son halini paylaştı - Resim : 3

Ünlü şarkıcı, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.

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11 kilo vermişti! Demet Akalın son halini paylaştı - Resim : 4

Ünlü isim şimdi de verdiği kiloları ayna karşısındaki pozuyla gösterdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.