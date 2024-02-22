13 yıllık evlilik sona mı eriyor? Cemal Hünal ile Lale Cangal'dan boşanma açıklaması

"EVLERİMİZİ AYIRDIĞIMIZ DOĞRUDUR"

Lale Cangal ile Cemal Hünal, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarında ortak bir açıklama yayınladılar:

Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz.