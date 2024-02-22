13 yıllık evlilik sona mı eriyor? Cemal Hünal ile Lale Cangal'dan boşanma açıklaması
Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın boşandıkları iddia edilmişti. Çift, haklarındaki iddiaya son noktayı koydu.
Oyuncu Cemal Hünal ile 2011 yılında Lale Cangal ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Doğan Atilla adında bir de oğulları olmuştu.
Hünal ile kendi mücevher markası olan tasarımcı eşi Lale Cangal'ın tek celsede boşandıkları iddia edilmişti. Çift, haklarındaki iddiaya son noktayı koydu.
"EVLERİMİZİ AYIRDIĞIMIZ DOĞRUDUR"
Lale Cangal ile Cemal Hünal, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarında ortak bir açıklama yayınladılar:
Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz.
"BEN İSE 20 SENEDİR AYNI KADINLA BERABERİM"
Önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyen Hünal, "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" demişti.