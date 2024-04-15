16 yılı geride bıraktılar... Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü paylaşımı

İkili, son olarak evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı. 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Yağmur Atacan ile düğünlerinde çekilen bir kareyi yayınlayan Pınar Altuğ, gönderisine "16... Seninle geçen her gün çok güzel sevgilim" mesajını yazdı.