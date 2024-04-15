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16 yılı geride bıraktılar... Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü paylaşımı
'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 16. evlilik yıldönümlerini kutladı. İkilinin romantik paylaşımları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
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İkili, son olarak evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı. 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Yağmur Atacan ile düğünlerinde çekilen bir kareyi yayınlayan Pınar Altuğ, gönderisine "16... Seninle geçen her gün çok güzel sevgilim" mesajını yazdı.
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Atacan ise kendi sayfasından yaptığı paylaşımda, "Beraber 18, evlilik cüzdanını sana emanet edeli sadece 16 yıl..." ifadelerini kullandı.
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Ünlü çiftin kısa sürede binlerce beğeni alan yıl dönümü paylaşımlarına, takipçilerinden yorum yağdı.