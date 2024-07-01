20 gün önce boşanmıştı! Oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "2014 yılında hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sona ermiştir. Mesleğim gereği kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu açıklamalarda bulunacağım. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim" ifadelerini kullanmıştı.