20 gün önce boşanmıştı! Oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Rüştü Onur Atilla , 20 gün önce iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurmuştu. Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açtı.
'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'İbrahim' karakteriyle tanınan Rüştü Onur Atilla, 20 gün önce iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız'dan boşandığını açıklamıştı.
Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "2014 yılında hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sona ermiştir. Mesleğim gereği kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu açıklamalarda bulunacağım. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim" ifadelerini kullanmıştı.
Rüştü Onur Atilla yeni bir aşka yelken açtı. Atilla, şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş tatil pozunu Instagram'da paylaşarak ilişkisini ilan etti.
Şarkıcı Nez ise sosyal medya hesabından Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını 'İyi ki' notuyla ve kalp emojisiyle paylaştı.