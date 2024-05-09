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21 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine çıkacak olan Sertap Erener'den paylaşım: Tekrar buluşalım mı?
2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener sosyal medya hesabından "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" notunu düşerek heyecanını paylaştı.
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2003 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" ile Sertap Erener olmuştu.
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Bilindiği üzere Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması'na 11 yıldan beri katılmıyor. 2003'te Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren Sertap Erener yaptığı açıklamayla bu yıl Eurovision'da sahne alacağının bilgisini vermişti.
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Erener, yarışma gecesi için sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıklamıştı.
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2024 Eurovision, 7 ve 9 Mayıs tarihleri arasında iki yarı final şeklinde olacak. Yarışmanın şampiyonu 11 Mayıs 2024 tarihinde belli olacak.