27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, 27.nci yaş gününü önceki akşam Etiler'de bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu - Resim : 1

Kırgın Çiçekler, Yasak Elma, Maske Sen Kimsin, Hudutsuz Sevda ve Kopuk gibi önemli projelerde yer alan Damla Biran Yılmaz, 27. yaş gününü sevdikleriyle beraber kutladı.

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27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu - Resim : 2

Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

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27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu - Resim : 3

"Benim için güzel ve yorucu bir yıl oldu. Çok güzel ve eğlenceli işler yaptık. Çok özel anılar biriktirdim. Daha güzelleri hepimizin olsun" dedi.

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27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu - Resim : 4

"TEK BİR HAYALİM VARDI"

Oyunculuğun hep hayali olduğunu anlatan oyuncu, "Çocukken tek bir hayalim vardı. Hep diyordum. Oyuncu olacağım. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Güçlü bir kadın olacağım. 18 yaşıma geldiğimde ben bunu hayal etmiştim ve oldu dedim" dedi.