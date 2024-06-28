27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu

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Kırgın Çiçekler, Yasak Elma, Maske Sen Kimsin, Hudutsuz Sevda ve Kopuk gibi önemli projelerde yer alan Damla Biran Yılmaz, 27. yaş gününü sevdikleriyle beraber kutladı.
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Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
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"Benim için güzel ve yorucu bir yıl oldu. Çok güzel ve eğlenceli işler yaptık. Çok özel anılar biriktirdim. Daha güzelleri hepimizin olsun" dedi.
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"TEK BİR HAYALİM VARDI"
Oyunculuğun hep hayali olduğunu anlatan oyuncu, "Çocukken tek bir hayalim vardı. Hep diyordum. Oyuncu olacağım. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Güçlü bir kadın olacağım. 18 yaşıma geldiğimde ben bunu hayal etmiştim ve oldu dedim" dedi.