27'nci yaş gününü kutlayan Biran Damla Yılmaz: Hayaldi, gerçek oldu

"TEK BİR HAYALİM VARDI"

Oyunculuğun hep hayali olduğunu anlatan oyuncu, "Çocukken tek bir hayalim vardı. Hep diyordum. Oyuncu olacağım. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Güçlü bir kadın olacağım. 18 yaşıma geldiğimde ben bunu hayal etmiştim ve oldu dedim" dedi.