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28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! Bahar dizisi reytinglerde zirvenin sahibi oldu
28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Reytingde hangi yapım kaçıncı sırada? En çok hangi dizi izlendi? İşte sonuçlar...
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Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün ekrana gelen programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor.
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Salı akşamı sevilen diziler; Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi final bölümüyle izleyicisine veda etti.
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28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
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Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.