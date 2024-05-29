28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! Bahar dizisi reytinglerde zirvenin sahibi oldu

28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Reytingde hangi yapım kaçıncı sırada? En çok hangi dizi izlendi? İşte sonuçlar...

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28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! Bahar dizisi reytinglerde zirvenin sahibi oldu - Resim : 1

Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün ekrana gelen programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor.  

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28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! Bahar dizisi reytinglerde zirvenin sahibi oldu - Resim : 2

Salı akşamı sevilen diziler; Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi final bölümüyle izleyicisine veda etti.  

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28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! Bahar dizisi reytinglerde zirvenin sahibi oldu - Resim : 3

28 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. 

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28 Mayıs reyting sonuçları belli oldu! Bahar dizisi reytinglerde zirvenin sahibi oldu - Resim : 4

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı. 