50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğlu'nun doğum gününe polis müdahalesi
Beren Saat, 50 yaşına giren eşi Kenan Doğulu için, dün akşam Acarkent'teki evlerinde parti verdi. Birçok ünlü ismin yer aldığı partinin ilerleyen saatlerinde polis müdahalesi gerçekleşti.
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2014 yılında Kenan Doğulu ile dünya evine giren oyuncu Beren Saat, eşinin 50. doğum gününe özel bir parti hazırladı.
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Birçok ünlü ismin de katıldığı partide davetliler müziğin keyfini doyasıya yaşadılar.
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Kenan Doğulu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 'Ken ve Barbie' filmine atıfta bulundular.
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PASTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırıldı.