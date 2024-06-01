50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğlu'nun doğum gününe polis müdahalesi

Beren Saat, 50 yaşına giren eşi Kenan Doğulu için, dün akşam Acarkent'teki evlerinde parti verdi. Birçok ünlü ismin yer aldığı partinin ilerleyen saatlerinde polis müdahalesi gerçekleşti.

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50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğlu'nun doğum gününe polis müdahalesi - Resim : 1

2014 yılında Kenan Doğulu ile dünya evine giren oyuncu Beren Saat, eşinin 50. doğum gününe özel bir parti hazırladı.

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50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğlu'nun doğum gününe polis müdahalesi - Resim : 2

Birçok ünlü ismin de katıldığı partide davetliler müziğin keyfini doyasıya yaşadılar.

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50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğlu'nun doğum gününe polis müdahalesi - Resim : 3

Kenan Doğulu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 'Ken ve Barbie' filmine atıfta bulundular.

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50. yaş gününü kutlayan Kenan Doğlu'nun doğum gününe polis müdahalesi - Resim : 4

PASTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırıldı.