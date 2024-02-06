8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti! Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı

Kısa süre önce ise rutin kontroller için hastaneye giden Şimal beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Üzücü gelişmeyi sosyal medya hesabından açıklamış ve sevenlerinden dua istemişti: "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm."