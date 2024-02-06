8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti! Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı
Meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör olduğu tespit edilen şarkıcı Şimal, 8 saat süren bir beyin tümörü ameliyatına girmişti. Şimal'den sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.
İki yıl önce meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal uzun süre tedavi görmüş ve hastalığı atlatmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü isim mutlu haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle paylaşmıştı.
Kısa süre önce ise rutin kontroller için hastaneye giden Şimal beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Üzücü gelişmeyi sosyal medya hesabından açıklamış ve sevenlerinden dua istemişti: "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm."
Beynindeki tümör nedeniyle geçtiğimiz ay 8 saat süren bir operasyon geçiren 37 yaşındaki şarkıcı ışın tedavisine başlayacağı bilgisini paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde hastaneden yeni bir paylaşım yapan Şimal, ışın tedavisine başladığını bildirmişti. Instagram hesabının bölümünden hikaye bölümünden bir karesini yayınlayan şarkıcı altına ''Beyindeki diğer 3 tümör için ilk ışın tedavisini almaya geldik.'' notunu düşmüştü.
‘Ucuz Roman’, ‘Ferman’, ‘Ağla Ağla’ gibi şarkıları dillere dolanan Şimal’in son durumunu sevenleri merak ederken ünlü isim sağlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Takipçilerine el sallayan Şimal, çok fazla mesaj aldığını belirtti.