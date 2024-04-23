93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenleri şaşırttı

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan genç oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Öztekin'in son halini görenler şaşırıyor...

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93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenleri şaşırttı - Resim : 1

İki sene önce vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin oyunculuğu dışında verdiği kilolar ile de sık sık gündemde. 

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93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenleri şaşırttı - Resim : 2

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programında oyunculuk yapan Pelin Öztekin o dönem aşırı kiloları ile dikkat çekmişti. 

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93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenleri şaşırttı - Resim : 3

2014 yılında mide ameliyatı olan Öztekin, 6 ay içerisinde 93 kilo vermişti. Bambaşka biri haline gelen Pelin Öztekin, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

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93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenleri şaşırttı - Resim : 4

İşte Pelin Öztekin'in instagram pozları..