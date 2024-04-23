93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son hali görenleri şaşırttı
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan genç oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Öztekin'in son halini görenler şaşırıyor...
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İki sene önce vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin oyunculuğu dışında verdiği kilolar ile de sık sık gündemde.
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Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programında oyunculuk yapan Pelin Öztekin o dönem aşırı kiloları ile dikkat çekmişti.
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2014 yılında mide ameliyatı olan Öztekin, 6 ay içerisinde 93 kilo vermişti. Bambaşka biri haline gelen Pelin Öztekin, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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İşte Pelin Öztekin'in instagram pozları..