Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'nun yeni yaşını kutladı: Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun

Sosyal medya hesabından kutlamadan kareler yayınlayan Ilıcalı, paylaşımında "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum" dedi.