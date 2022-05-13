Adele'in yeni aşk yuvası! Adele, Sylvester Stallone’un evini rekor fiyata satın aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Sylvester Stallone'dan 58 milyon dolara (900 milyon TL) malikane satın aldı. Malikanede sevgilisi Rich Paul ile yaşamaya karar veren Adele Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Daily Mail’in haberine göre, 18.587 metrekare lüks malikane 1994 yılında inşa edilmiş olup, Richard Landry tarafından tasarlandı. Evin sekiz yatak odası ve 12 banyosu var. Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, iki ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile iki katlı bir misafirhane de bulunuyor. Bunların dışında profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj yer alıyor. Ayrıca evin üst katında geniş bir sarma balkon ve altta dekoratif sütunlar ve avize aydınlatması olan kapalı bir teras var.

Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, 90’lı yıllarda satın aldığı malikanesini başlangıçta 110 milyon dolara satışa çıkarmıştı, ancak alıcı bulamadı. Ailesiyle birlikte Florida’ya taşınan 75 yaşındaki aktör, Mayıs ayında da 85 milyon dolara düşürmüştü ancak tekrardan alıcı bulamayınca Ağustos ayında mülkü yeniden satışa çıkardı ve Ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürdü. Yine alıcı bulamayan Stallone, sonunda evi 58 milyon dolara Adele’e sattı.

Adele sevgilisi ile, Perşembe günü yeni evlerinin önünde evin anahtarını tutarken çekildiği bir poz ile Instagram üzerinden paylaşım yaparak yeni evlerini gösterdi. Adele sevgilisi Rich Paul ile işte bu malikanede yaşayacak.