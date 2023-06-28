Afra Saraçoğlu'na göre 'Ferit ve Seyran'ın ilişkilerinde yaptıkları en önemli hata

ELLE On The Beach'in kapak sayısında ELLE Style Awards 2023 jürisinin oylarıyla Yılın Televizyon Yıldızı seçilen Afra Saraçoğlu var.

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Hem dizi hem Saraçoğlu'nun performansı büyük ilgi çekiyor. Dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alıyor.

Elle'in Instagram paylaşımın göre AfraSaraçoğlu, Seyran ve Ferit’in ilişkilerinde yaptıkları en önemli hata şöyle yorumluyor: “İlişki ile ilgili problemlerden kaçmaları ve birbirleri ile konuşmamaları. İletişimsizlik en büyük problemleri, bu sebeple sevgiyi, nefreti, kavgayı her şeyi en uçlarda yaşıyorlar. Ve maalesef çok yıpranıyorlar.”