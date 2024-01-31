Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümüyle ekranlara veda etti. Tatlıtuğ'un diziye ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya vedası herkesi duygulandırdı.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile dün akşam ekrana veda etti. 30 bölümlük yapılan anlaşma sebebiyle final yapan dizinin son bölümü herkesi duygulandırdı.
Bütün bir bölüm boyunca Devin'in doğum sırasında öldüğü düşündürüldü. Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakterinin hastanedeki sahneleri seyirciden övgü topladı.
Hamileliği riskli olduğu için izleyiciler "Devin ölecek mi?" derken dizinin final bölümü herkesi ağlatmayı başardı. Devinin henüz çocuğuna hazırlamış olduğu videodaki performansı izleyicileri duygulandırdı.
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Final bölümüyle ekrana gelen dizinin oyuncularından da veda mesajları gelmeye başladı.
"BU GÜZEL EKİPLE YOLLARIMIZ KESİŞECEK
"Instagram hesabından sette çektirdiği kareleri yayınlayan Serenay Sarıkaya "Son kez Aile... Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum. Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere" ifadelerini kullandı.
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