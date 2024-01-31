Aile dizisi final yaptı! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un vedası duygulandırdı

Hamileliği riskli olduğu için izleyiciler "Devin ölecek mi?" derken dizinin final bölümü herkesi ağlatmayı başardı. Devinin henüz çocuğuna hazırlamış olduğu videodaki performansı izleyicileri duygulandırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Aile Dizi (@ailetvdizi)'in paylaştığı bir gönderi