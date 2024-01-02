“Aile” dizisine 2 oyuncu veda ediyor

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin finali için geri sayım başladı. Dizide avukat Serap rolüne hayat veren Selin Şekerci ayrılmıştı. Dizide peş peşe yeni ayrılıklar da yaşanacak.

Leyla ve Seher karakterleri diziye veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyunculuğuyla beğeni toplayan Leyla’sı Canan Ergüder büyük final öncesi ekibe veda edecek. Ergüder, Selman Nacar‘ın “İstanbul Ansiklopedisi” adlı Netflix dizisinin çekimlerine başlayacak.

Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu da projeye erken veda edecek. Değerli oyuncunun 28. Bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.