Aleyna Tilki kariyerine rock star olarak devam edeceğini açıkladı

'KENDİMİ GERÇEK BİR ROCK STAR OLARAK GÖRÜYORUM'

Aleyna Tilki sözlerini, ''30’larımda kendimi daha güçlü, sınırları belirgin, ne yapmak istediğini bilen, gerçek bir rock star olarak görüyorum. Bir de çocuklarım olsun istiyorum” cevabını verdi.