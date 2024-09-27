Aleyna Tilki kariyerine rock star olarak devam edeceğini açıkladı
Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum gibi birçok hit şarkının sahibi Aleyna Tilki, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1 / 4
Bir derginin bu ay yayınlanan sayısına röportaj veren Aleyna Tilki, kariyerine rock star olarak devam edeceğini açıkladı.
2 / 4
Ünlü şarkıcı, “30’larınla ilgili planların var mı?” sorusuna, “20’lerimin ortalarına kadar depresyonlarla mücadele ettim. Artık insanlar beni çok daha zor acıtabilir, sınırlarımı aşamaz.'' dedi.
3 / 4
'KENDİMİ GERÇEK BİR ROCK STAR OLARAK GÖRÜYORUM'
Aleyna Tilki sözlerini, ''30’larımda kendimi daha güçlü, sınırları belirgin, ne yapmak istediğini bilen, gerçek bir rock star olarak görüyorum. Bir de çocuklarım olsun istiyorum” cevabını verdi.
4 / 4