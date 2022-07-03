Ali Sunal'dan duygulandıran fotoğraf ve mesaj...
Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, vefatının 22. yıl dönümünde anılıyor. Oğlu Ali Sunal'dan da babasıyla ilgili duygulandıran bir paylaşım geldi...
Türk sinemasının en üretken isimlerinden Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı.
Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı.
Ali Sunal Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"
Ali Sunal, kısa süre önce yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'la da fotoğrafını paylaşmıştı.
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