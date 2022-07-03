Ali Sunal'dan duygulandıran fotoğraf ve mesaj...

Türk sinemasının en üretken isimlerinden Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı.

Ali Sunal Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"

Ali Sunal, kısa süre önce yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'la da fotoğrafını paylaşmıştı.