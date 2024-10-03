Alina Boz'un hamilelik iddialarına eşi Umut Evirgen'den yanıt
Geçtiğimiz aralık ayında Umut Evirgen ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Alina Boz'un hamile olduğu iddia edilmişti. İddialara dair son noktayı Boz'un eşi Umut Evirgen koydu.
'Paramparça', 'Vatanım Sensin', 'Aşk 101' ve 'Bir Peri Masalı' gibi yer aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen , geçtiğimiz aralık ayında hayatlarını birleştirmişti.
26 yaşındaki güzel, geçtiğimiz aylarda "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Alina Boz'un hamilelik iddialarına bu sefer eşi Umut Evirgen'den yanıt geldi. Umut Evirgen kendisine yöneltilen 'hamilelik' sorularına; “Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor’ dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde” dedi.
Muhabirlerin, 'Peki böyle bir düşünceniz var mı?' sorusuna ise Evirgen'den gülümseten bir yanıt geldi. "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz. Al sana manşet, yandık ya" dedi.