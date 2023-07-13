Angelina Jolie'nin atölyesi, Basquiat'ın New York'taki evi ve stüdyosunda yer alacak

Hayırsever aktris Angelina Jolie, Andy Warhol ve Jean-Michel Basquiat'ın eski evi ve stüdyosu olan Manhattan'daki mülkünü kendi giyim topluluğu ‘Atelier Jolie’ için satın alacak. Kendisine yakın bir kaynak, "mekanı ve sanat tarihini korumanın, Atelier Jolie'nin birincil sürdürülebilirlik misyonuyla doğrudan ilgili olduğunu” söyledi.

Jolie, Instagram'da paylaştığı bir videonun altında “Orada yer alabilmek, gerçek bir ayrıcalık. Sanatçıların mirasına saygı duymak ve onları onurlandırmak için elimizden gelenin en iyisini, topluluk ve yaratıcılık ile yapacağız. Orada görüşmek dileğiyle.” açıklamasını yaptı.

“Jean-Michel Basquiat'ın kız kardeşleri Lisane Basquiat ve Jeanine Heriveauxex, King Pleasure sergisinde, onun sanat tarihine katkısını aydınlatıyorlar." diye devam etti, "New York City'de bize katılamayacak olanlar için de, birlikte yaratabileceğimiz, çevrimiçi bir topluluk tasarlıyoruz."

Videoda, grafitilerle kaplı bir konumda, Jolie'nin kenara çekildiği ve iki çocuğunun (Shiloh Jolie-Pitt ve Pax Jolie-Pitt) binayı Atelier Jolie logosuyla damgalamaya yardımcı olduğu gösteriliyor.

48 yaşındaki aktris ve yönetmen, çevre dostu moda girişimini duyurdu ve ilk ortaklığının lüks marka Chloé ve kreatif direktörü Gabriela Hearst ile olacağını açıkladı. Atelier Jolie'nin odak noktası ise "modern kadınlığı" kutlamak ve "kadınlar arasındaki samimi bağı" vurgulamak.

Jolie, "Gabriela Hearst ile tasarım yapmak bir ayrıcalıktı ve umarım tüm kadınlar bu kapsül koleksiyon ile kendilerini rahat ve güzel hisseder." dedi.

Jolie, Atelier Jolie'nin "herkesin yaratabilmesi için uygun" ve "dünyanın dört bir yanından yetenekli ve uzman terziler, kalıp yapımcıları ve zanaatkarlardan oluşan bir aile ile işbirliği yapılabilecek" bir yer olduğunu söyledi.

Jolie, "kaliteden ve yaratıcılıktan anlayan" New York’lu terzileri kendisine katılmaya davet ederek, "İlk atölye NYC'de olacak, bu çağrı şimdilik orada yaşayan terziler için. Umarız, ilerde küresel bir aile kurduğumuzda başkaları da bize katılır."

Terzilik deneyimi ve NYC'de bulunmak dışında tek gereksinim? "Cesur ol." diyor yıldız aktris.

Jolie, "Herkes öyle ya da böyle bize katılabilir," diye ekledi. "Her müşteri bir yere sahip olacak... Ve etkinliği ziyaret eden veya çevrimiçi katılan herkes bir parçamız olacak…”

Şirketin web sitesinde ise, "mülteciler ve diğer yetenekli, yeterince takdir edilmeyen azınlıklar da dahil olmak üzere çeşitli bir ekip toplayacağı" ve "küresel zanaatkarlar ile çalışırken, onların kültürel miraslarının zenginliğini paylaşmaya ve kendi işlerinin gelişimini desteklemeye yardımcı olmayı umuyoruz.” yazıyor.