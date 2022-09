Anne Hathaway New York Moda Haftası’nda ‘Şeytan Prada Giyer’ görünümüne tekrar hayat verdi

39 yaşındaki Anne Hathaway, New York Moda Haftası’ndaki Michael Kors’un İlkbahar 2023 etkinliğinde Amerikan Vogue’un baş editörü Anna Wintour ile yan yan otururken üzerinde siyah bir balıkçı yakayla kahverengi timsah desenli bir etek ve aynı desende bir ceket giydi. Bir çift stiletto ve ile de görünümünü tamamladı.

Bu görünümü, Anne Hathaway’in hayranları ve Şeytan Prada Giyer filminin severleri hemen tanıdı. Hathaway ise, sadece kıyafetin benzerini giymekle kalmadı, aynı zamanda saçını kahküllü bir at kuyruğu yaparak 2006 yılında baş rolünü oynadığı filme gönderme yapmaktan çekinmedi.

Filmde Hathaway, büyük bir New York moda dergisinde asistan olan bir gazeteci Andy Sachs’i oynuyordu. Filmdeki, Meryl Streep tarafından canlandırılan baş editör Miranda Priestly uzun zamandır izleyenler tarafından Wintour’u modellendirdiği düşünülüyor. Bu yüzden, Hathaway filmdeki ikonik görüntüsüne bürünmüşken, hayvan desenli çizmeleri ve siyah beyaz baskılı bir maksi elbise giyen Anna Wintour ile yan yana görüntülenmesi herkesi çok heyecanlandırdı.

Fanlarına ‘deja vu’ yaşatmasının bir diğer sebebiyse baştan aşağı Michael Kors giyinerek karakterini yeniden yorumlayan Anne Hathaway, görünüşünün geçen yıllara rağmen kelimenin tam anlamıyla aynı olmasıydı.

Anne Hathaway recreating her DEVIL WEARS PRADA look while sitting next to Anna Wintour is actually iconic. pic.twitter.com/JEy5eVIs7q