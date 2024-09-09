Aradığı aşkı bulan Arzum Onan, California'dan paylaşım yaptı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitirerek hayranlarını şaşkına çeviren Arzum Onan, mutluluğu iş insanı Orkan Özkan'da bulmuştu. Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın yanına giderek California'dan paylaşım yaptı.
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Magazin dünyasının en imrenilen örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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27 yıllık evliliklerini sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan adliyeden el ele çıkmışlardı.
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Arzum Onan, boşandıktan bir yıl sonra ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Arzum Onan oğlu Can nedeniyle İstanbul'da, Orkan Özkan ise hem işi hem de önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızı nedeniyle California'da yaşıyor.