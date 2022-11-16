Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in bebeği dünyaya geldi! İşte bebeklerinin adı

Ünlü şef Arda Türkmen ile 22 Eylül 2021 tarihinde dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi, bebeklerine kavuştular.

"BİZ BUGÜN 3 OLDUK"

Çift, duygularını "Biz bugün 3 olduk. Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör arda turkmen (@ardaturkmen)'in paylaştığı bir gönderi

"BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER"

Mutlu birliktelikleri devam eden Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında ise bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çift, bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurmuştu. Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yapmıştı. Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırmıştı.

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