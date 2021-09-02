Ada İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ADA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ada

Ada Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ya göre anlamı: 'Ada' ismi TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz. Güncel Türkçe Sözlük'te ise anlamları şöyledir: 1- İsim - Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire: 2- Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. 3- Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan. 4. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.



ADA İSMİNİN ANLAMI

Ada ismi deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire anlamına gelir. İkinci olarak tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm demektir. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alana da ada denir. Ayrıca çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu için de kullanılır.

ADA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ada ismi tevazu, güvenilirlik ve merak uyandırır. Analitik, anlayışlı, bilgili, çalışkan, bağımsız, korkusuz, araştırmacı, kanıt odaklı ve pratiktir. Asa ismi, etrafındaki her şeyde gerçeği arama arzusunu ve dürtüsünü yansıtır. Felsefi niteliklere sahiptir ve çoğu zaman etraftaki şeyleri analiz etmeye çalışan gizemli bir tavırla hareket eder. Belirgin bir farkındalık ve dikkati sayesinde derin bir sezgiye sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ADA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip henüz herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Ada ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ayla, Ayda, Eda, Adalya, Ela (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ADA İSMİ GEÇİYOR MU?

Ada ismi Kuran’da geçmez. İçerdiği güzel anlam nedeniyle Türkiye'de özellikle son dönemde tercih edilen isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

D: İsminin ikinci harfi “D” olan kişiler fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ada İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Marangozluk, Silahlı Kuvvetler çalışanı, Doğa Bilimleri veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

ADA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit Mavisi

Çivit mavisi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar, başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde çivit mavisi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 7, 20, 26 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.