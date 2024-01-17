Armağan Çağlayan: Küba'ya tedaviye değil, gezmeye gittim

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Nişantaşı'nda ayaküstü soruları yanıtladı. Ünlü sunucu, yerleştiği Ayvalık'tan üç ayda bir yaptırdığı kontrolleri için İstanbul'a geldiğini anlattı. Küba'ya tedavisi için gittiği yönündeki haberlere de yanıt verdi.

'GİTTİM AMA GEZMEYE GİTTİM'

Milliyet'in haberine göre sanıldığı gibi Küba'da kanser tedavisi görmediğini, insanların kendisine sosyal medyadan yazarak bu konuda yardım istediğini söyleyen Armağan Çağlayan şöyle konuştu:

"Küba’ya bu hastalık teşhisi konmadan da turistik olarak gidecektim. Sonra hastalık çıktı. Küba’ya da turistik amaçlı gittim ama gitmeden önce böyle bir şey olunca ‘Ne yaparım orada?’ diye yolladık evrakları. Sonra ‘Siz iyisiniz. Sizin için Küba’da yapacak bir şey’ diyerek bana döndüler. Şimdi sosyal medyada bu hastalık başına gelenler bana DM’den yazıyor ‘Oraya nasıl gidiliyor? Ne yapmam lazım?’ diye. Ben gittim ama gezmeye gittim. Küba Konsolosluğu’nun bir sağlık birimi var, gitmek isteyen oraya başvuracak. Ona göre cevap gelecek.”