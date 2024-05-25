Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste’si Fatma Karanfil’den üzücü haber! Entübe edildi

Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncularından Fatma Karanfil'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasıyla entübe edildiği ortaya çıktı.

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Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste’si Fatma Karanfil’den üzücü haber! Entübe edildi - Resim : 1

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. 72 yaşındaki Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hafızalarda yer etmişti.

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Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste’si Fatma Karanfil’den üzücü haber! Entübe edildi - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste’si Fatma Karanfil’den üzücü haber! Entübe edildi - Resim : 3

Karanfil’in kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. 4. evre kanser teşhisi konulan Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.

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Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste’si Fatma Karanfil’den üzücü haber! Entübe edildi - Resim : 4

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı. 