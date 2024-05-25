Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste’si Fatma Karanfil’den üzücü haber! Entübe edildi
Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncularından Fatma Karanfil'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasıyla entübe edildiği ortaya çıktı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. 72 yaşındaki Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hafızalarda yer etmişti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Karanfil’in kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. 4. evre kanser teşhisi konulan Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.