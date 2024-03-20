Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu

Geçtiğimiz sene annesinin ölüm haberiyle yıkılan Aşkın Nur Yengi şimdi ise yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu - Resim : 1

Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, doktorların müdahalesin ardından yoğun bakıma alınmıştı. 

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Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu - Resim : 2

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Yengi, entübe edilmişti ve müşahede altında tutuluyordu. Milliyet'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu.

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Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu - Resim : 3

Ünlü sanatçı ağabeyi için, "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" açıklamasında bulundu.

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Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu - Resim : 4

Kızı Nazlı Bilginer için de konuşan sanatçı, "Müzik eğitimi alıyor konservatuvarda... Müzik tercih etti. Solist olmak istiyor. Onun kararı. Anne olarak sonuna kadar destek vereceğim. İsterse İngiltere'de oyunculuk bölümüne geçer" ifadelerini kullandı.