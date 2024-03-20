Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu

Kızı Nazlı Bilginer için de konuşan sanatçı, "Müzik eğitimi alıyor konservatuvarda... Müzik tercih etti. Solist olmak istiyor. Onun kararı. Anne olarak sonuna kadar destek vereceğim. İsterse İngiltere'de oyunculuk bölümüne geçer" ifadelerini kullandı.