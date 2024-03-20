Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu

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Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, doktorların müdahalesin ardından yoğun bakıma alınmıştı.
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Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Yengi, entübe edilmişti ve müşahede altında tutuluyordu. Milliyet'in haberine göre Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu.
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Ünlü sanatçı ağabeyi için, "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" açıklamasında bulundu.
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Kızı Nazlı Bilginer için de konuşan sanatçı, "Müzik eğitimi alıyor konservatuvarda... Müzik tercih etti. Solist olmak istiyor. Onun kararı. Anne olarak sonuna kadar destek vereceğim. İsterse İngiltere'de oyunculuk bölümüne geçer" ifadelerini kullandı.