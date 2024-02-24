Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı

Oyunu Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı.

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Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı - Resim : 1

Kavak Yelleri dizisiyle bir anda yıldızı parlayan ve    sonrasında ses getiren projelerde yer alan Aslı Enver  sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.

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Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı - Resim : 2

Enver, Berkin Gökbudak ile evlenmesinden kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan vaktini ailesine ayıran Aslı Enver, Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı. 

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Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı - Resim : 3

Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu kızıyla ilgili paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.  

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Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı - Resim : 4

Elay'ın emeklediği anları paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden büyük ilgi gördü. 