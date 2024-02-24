Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı

Enver, Berkin Gökbudak ile evlenmesinden kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan vaktini ailesine ayıran Aslı Enver, Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.