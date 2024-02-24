Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı
Oyunu Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı.
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Kavak Yelleri dizisiyle bir anda yıldızı parlayan ve sonrasında ses getiren projelerde yer alan Aslı Enver sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.
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Enver, Berkin Gökbudak ile evlenmesinden kısa bir süre sonra bebek beklediğinin müjdesini verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan vaktini ailesine ayıran Aslı Enver, Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.
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Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu kızıyla ilgili paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
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Elay'ın emeklediği anları paylaşan güzel oyuncu takipçilerinden büyük ilgi gördü.