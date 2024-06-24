Aslı Enver'den uzun saçlarına veda... İşte yeni imajı
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde canlandırdığı rollerle büyük beğeni toplayan Aslı Enver, yeni imajını sevenleriyle paylaştı.
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12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak'la dünya evine giren oyuncu Aslı Enver, bir süredir saçlarını uzun olarak kullanıyordu.
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4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, yaz aylarının gelmesiyle birlikte uzun saçlarına veda etti.
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Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı.
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Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.