Anasayfa Magazin Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın yeni pozu paylaştı! "Aynı babası" yorumları yapıldı
Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın yeni pozu paylaştı! "Aynı babası" yorumları yapıldı
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Aslı Enver kızıyla yeni bir paylaşım yaptı. Mavi gözlü minik Elay'ın sevimli pozu sosyal medyada ilgi topladı ve "Aynı babası" yorumları yapıldı
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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.
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Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, 4 Temmuz 2022'de de kızı Elay'ı kucağına almıştı.
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Enver, Elay'ın 1 yaşına girmesine birkaç ay kala kızının yüzünü göstermişti.
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Şimdilerde ara sıra kızını hikayesinden paylaşan ünlü oyuncu dün Elay'ın anneannesiyle pozunu paylaştı. Aslı Enver'e "Maşallah çok tatlı bebek", "Kocasını doğurmuş", "Ya babasının kopyası", "Bayıldım" yorumları yağdı.