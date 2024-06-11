Aslıhan Güner'den set itirafı: Karavanda ağlama krizi geçirdim

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Geçtiğimiz gün İpek Tuzcuoğlu'nun aşk şiirleri kitabı 'Yarım'ın Maslak'ta gerçekleşen lansmanına katılan Aslıhan Güner, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.
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2013 yılında kendi gibi oyuncu Mert Kılıç ile dünya evine giren Aslıhan Güner, Asi, Şefkat Tepe, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk gibi yapımlarda rol almıştı.
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Ve son olarak yeni başlayan 'Yalan' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Güner, 'Yalan' dizisindeki rolü için bazı açıklamalarda bulundu.
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'BUGÜNE KADAR OYNADIĞIM EN ZOR KARAKTER'
Kısa bir tatil yaptığını belirten Aslıhan Güner, "İpek için geldim. Çok yorulmuştum. Melike karakteri bugüne kadar oynadığım en zor karakter. İşlemediği suçtan yatmış bir kadın, zor ve ağır duygusu var.''