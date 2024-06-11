Aslıhan Güner'den set itirafı: Karavanda ağlama krizi geçirdim

'BUGÜNE KADAR OYNADIĞIM EN ZOR KARAKTER'

Kısa bir tatil yaptığını belirten Aslıhan Güner, "İpek için geldim. Çok yorulmuştum. Melike karakteri bugüne kadar oynadığım en zor karakter. İşlemediği suçtan yatmış bir kadın, zor ve ağır duygusu var.''