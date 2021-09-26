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Aslışah Alkoçlar anne oldu: İlk paylaşım

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine girmişti. Çift bugün bebeklerini kucaklarına aldı.

Aslışah Alkoçlar anne oldu: İlk paylaşım

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinin bebek heyecanı... Çift bugün sabah saatlerinde bebeklerini kucaklarına aldı.

Aslışah Alkoçlar

BEBEĞİN İSMİ CEM OLDU

Aslışah Alkoçlar güzel haberi Instagram hesabından duyurdu ve "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" notunu paylaştı.

Aslışah Alkoçlar'ın hamilelik stili: 11 farklı kombinModaAslışah Alkoçlar'ın hamilelik stili: 11 farklı kombin

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Etiketler: #Hamilelik