Aslışah Alkoçlar anne oldu: İlk paylaşım
Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine girmişti. Çift bugün bebeklerini kucaklarına aldı.
Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinin bebek heyecanı... Çift bugün sabah saatlerinde bebeklerini kucaklarına aldı.
BEBEĞİN İSMİ CEM OLDU
Aslışah Alkoçlar güzel haberi Instagram hesabından duyurdu ve "Oğlumuz Cem Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" notunu paylaştı.
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