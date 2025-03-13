Atiye, bebeğiyle stüdyoya girdiği anları paylaştı

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye, müzik çalışmaları için stüdyoya bebeğiyle girdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Atiye, bebeğiyle stüdyoya girdiği anları paylaştı - Resim : 1

"Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi popüler şarkılarla müzik zirvesine yerleşen Atiye Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında Almanya'da dünya evine girmişti. 

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Atiye, bebeğiyle stüdyoya girdiği anları paylaştı - Resim : 2

2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye, geçtiğimiz aylarda Rumi adında bir bebek sahibi oldu. 

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Atiye, bebeğiyle stüdyoya girdiği anları paylaştı - Resim : 3

36 yaşındaki şarkıcı, müzik çalışmaları için stüdyoya bebeğiyle girdi.

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Atiye, bebeğiyle stüdyoya girdiği anları paylaştı - Resim : 4

Stüdyoya kızı Rumi'yi de götüren Atiye, çalışmalar sırasında kızını ayağında sallayarak uyutmaya çalıştı. Atiye, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.