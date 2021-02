Ayda Field'dan 'Türkçe' ödev paylaşımı: Türkçe dersi almaya başladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın eşi Ayda Field, Türkçe’sini ilerletmek için ders almaya başladı. 2010'dan beri dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ile evli olan Field, 'Türkçe ev ödevim" diyerek ders notlarını Instagram story'sinden paylaştı.





AYDA FIELD KİMDİR?

Ayda Field 17 Mayıs 1979 doğumlu. Amerikan televizyon oyuncusudur. Field, Ayda Sabahat Evecan adıyla Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Babası Türk, annesi ise Amerikalıdır.

Harvard-Westlake School üniversite-hazırlık okuluna katıldı, 1997 senesinde Duke Üniversitesi'nden mezun oldu. Burada Uluslararası Politik Bilim ve Ekonomi alanında derece kazandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk okuyordu ama televizyon serilerinden bir teklif gelince okula devam etmedi. Ana dili İngilizce dışında iyi derecede Fransızca ve İtalyanca konuşabiliyor.

TELEVİZYON KARİYERİ

Field ilk kez NBC pembe dizisi Days of our Lives ile tanındı. Ama daha sonra komedi rollerinde uzmanlaştı. Blue Collar TV programında düzenli olarak çıktı,Eve sitcomuna konuk oldu ve Jeannie Whatley karakteri olarak NBC'nin Studio 60 on the Sunset Strip televizyon draması serilerine dahil oldu.Field aynı zamanda hayatının kısa bir bölümünde Avustralya şirketi Complete Ute ve Van Hire için çalıştı. Fox'un Back to You sitcomunda News 9'un kadın havadurumu sunucusu Montana Diaz Herrera (nam-ı diğer Sally Lerner) karakterini oynadı. Birinci sezonun 10 bölümünde oynadı ve the News kadrosundan "The New Boss" bölümünde kovuldu.

Field aynı zamanda Making It Legal isimli durum komedisi (sitcom) tarzı bir televizyon denemesine Elise isimli avukat olarak katıldı. ABC bu televizyon denemesini satın almadı.2008 Temmuzunda ABC'nin isimsiz David Kohan/Max Mutchnick komedi televizyon denemesinde Sarah Lafleur'in yerine oyuncu kadrosuna alındı.

2010 YILINDA ŞARKICI ROBBIE WILLIAMS'LA EVLENDİ

Field, İngiliz şarkıcı-sözyazarı Robbie Williams ile 2010'da Beverly Hills'deki Mulholland malikanelerinde evlendi. Çiftin Theodora Rose Williams , Charlton Valentine Williams, Colette Josephine Williams ve Beau Benedict Enthoven adlarında dört çocuğu bulunuyor.

Çift, dördüncü çocuklarını da tıpkı üçüncü çocukları Coco’yu olduğu gibi taşıyıcı anne yöntemiyle ve aynı taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdi.

INSTAGRAM'DA AYDA FIELD

İngiliz ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field, sık sık Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda hayranlarına evde kalma çağrısı yapan ikilinin düeti de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

