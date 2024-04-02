Aydilge acil ameliyata alındı

LABRUM YIRTIĞI NEDİR?

Kalça labrum, çıkıntılı bir yapı olarak kalça eklemi çevresinde bulunan üçgen kesitli şeklinde kıkırdak dokusu olarak bilinir. Kalça labrumu, eklem boşluğunu daha derinleştirerek femur başının asetabulum ile uyumunu artırır. Bu yapı fibrokartilajdan oluşur ve hem esneklik hem de dayanıklılık gösterir.