Aydilge acil ameliyata alındı

'Aşka Gel', 'Aşk Paylaşılmaz', 'Yangın Var' gibi birçok başarılı şarkının ve birçok ünlü dizinin jeneriklerini yapan Aydilge, Instagram sayfasından bir video yayınlayarak, acil ameliyata alındığını duyurdu.
'SAHNEDE BİRAZ FAZLA ZIPLAMIŞIM GALİBA'
44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge sosyal medya hesabından, ''Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen.''
LABRUM YIRTIĞI NEDİR?
Kalça labrum, çıkıntılı bir yapı olarak kalça eklemi çevresinde bulunan üçgen kesitli şeklinde kıkırdak dokusu olarak bilinir. Kalça labrumu, eklem boşluğunu daha derinleştirerek femur başının asetabulum ile uyumunu artırır. Bu yapı fibrokartilajdan oluşur ve hem esneklik hem de dayanıklılık gösterir.