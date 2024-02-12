Aylin Coşkun'dan Sinan Akçıl'a tepki: Seni tokat manyağı yaparım

'ARKADAŞ SENİ TOKAT MANYAĞI YAPARIM'

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Aylin Coşkun, "Müzik dünyasında bazı dolandırıcılar var. Şarkı için 10 bin dolar vermiştim zamanında yapmadıkları gibi bir de pişkin pişkin dolaşıyorlar" sözleri hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "İsim vermeyeceğim hepsi arkadaşım.' Bunu herkes bilir, bizim piyasada yılladır şarkı almak 10 bin dolar.