Ayliz Duman annesini paylaştı: Güzelliğini kimden aldığı belli oldu

Miss Universe, Kaniat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki genç manken Ayliz Duman, 124 güzel arasından 54. olmuştu. Duman, "Elemeler sırasında çok heyecanlı hissettim. Profesyonellerle yarıştım ben. Elimden geleni yaptım. Çok üzüldüm çok uğraştım. İlk 30'u hak ettiğimi söyleyebilirim. Çok ağladım." demişti.