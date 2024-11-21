Ayliz Duman annesini paylaştı: Güzelliğini kimden aldığı belli oldu
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında bu yıl ki tacın sahibi olan Ayliz Duman'ın, annesiyle fotoğraf paylaşımına beğeni yağdı.
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Miss Universe, Kaniat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki genç manken Ayliz Duman, 124 güzel arasından 54. olmuştu. Duman, "Elemeler sırasında çok heyecanlı hissettim. Profesyonellerle yarıştım ben. Elimden geleni yaptım. Çok üzüldüm çok uğraştım. İlk 30'u hak ettiğimi söyleyebilirim. Çok ağladım." demişti.
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Geçtiğimiz gün genç manken Ayliz Duman'ın annesi Hande Duman'ı görenler gözlerine inanamadı.
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Genç mankenin annesine benzerliği dikkat çekti.
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Fotoğrafı gören takipçileri, ''Annesi değil arkadaşı gibi'', ''Ayliz Duman güzelliğini annesinden almış'' yorumlarında bulundu.