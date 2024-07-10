Aytaç Şaşmaz ile barıştığı iddia edilen Cemre Baysel'den açıklama
Son olarak Sakla Beni adlı dizide rol almış olan oyuncu Cemre Baysel, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile tekrar barıştığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.
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Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel sonrasında ayrılık kararı almıştı. Sosyal medya üzerinden aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift hatta aileleriyle de tanışmıştı.
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Ancak evlenmeleri beklenen çiftten üzen haber gelmiş Şaşmaz "Kimseye kırgın değilim. Benim için çok değerli. Her şey çok güzeldi. İyi ki vardı" açıklamasını yapmıştı.
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Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın yeniden barıştığı iddiası gündeme geldi.
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Geçtiğimiz gün MagazinJokeri'nin kameraları tarafından görüntülenen Cemre Baysel'e barışma iddiaları soruldu. Ünlü isim "Ben çok mutluyum. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. İşim, ailem, arkadaş çevrem, bunu bilsinler mutlu olsunlar yeter" dedi ve oradan uzaklaştı.